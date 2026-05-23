Silné El Niño ovplyvní dianie v Atlantickom oceáne. Možno inak, než by ste si mysleli

Zuzana Veslíková
Očakáva sa podpriemerná sezóna hurikánov.

Bola zverejnená predpoveď na to, čo čaká Atlantik tento rok v súvislosti s javom El Niño. 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zverejnila predpoveď atlantickej hurikánovej sezóny pre rok 2026. Ako uvádza Fox Weather, mala by byť podpriemerná a priniesť 8 až 14 pomenovaných búrok, 3 až 6 hurikánov, z ktorých by 1 až 3 mohli byť silné.

Aj jeden hurikán môže po sebe zanechať spúšť

Silné El Niño tento rok takmer úplne zastaví vznik hurikánov v Atlantiku, avšak NOAA varuje, že na spôsobenie katastrofy stačí aj jeden hurikán. Preto napokon uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať.

Hurikánová sezóna v Atlantiku trvá od 1. júna do 30. novembra. Prvá pomenovaná búrka sa spravidla nevyskytuje skôr, než 20. júna a prvý hurikán sa zvykne objaviť okolo 11. augusta.

Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina

