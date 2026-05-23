Ak vám volá cudzia osoba, buďte obozretní. Polícia radí, ako sa brániť pred podvodom

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave varuje ľudí, aby pri podozrivom volaní vždy zrušili hovor a kontaktovali ju. Podvodníci podľa slov polície v klamaní neskončili. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia upozorňuje na praktiky podvodníkov, ktoré sa opakujú. Ide napríklad o informácie o dopravných nehodách, vybavení úveru na osobu kontaktovaného v banke, pričom používajú falošné mená vymyslených policajtov i pracovníkov Národnej banky Slovenska. Podvodníci hovoria o nutnosti požičania peňazí z dôvodu pomoci priateľom, skúšajú používať aj príbehy o rýchlom obohatení sa investíciami do kryptomien.
Polícia zhrnula rady, ako sa vyhnúť naleteniu na podvody
„Policajti nikdy nepýtajú vaše cennosti či finančnú hotovosť, a ani vás nikdy nebudú prepájať na pracovníka Národnej banky Slovenska. Policajti, ani pracovníci bánk vás nebudú nútiť nainštalovať si aplikáciu do mobilu,“ uviedla polícia.
Občanom polícia odporúča, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú.
V prípadoch, kedy majú ľudia podozrenie z podvodného konania, aby ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158. Polícia odporúča aj to, aby ľudia cudzie čísla nedvíhali a ak by mali zlé tušenie, tak hovor ukončili. Rovnako občania nemajú nikdy nikomu hovoriť, koľko peňazí a cenností majú doma. A v žiadnom prípade nikdy nemajú poskytovať prihlasovacie údaje do banky alebo fotografiu bankovej karty.
