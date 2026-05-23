V európskej krajine dopadol ďalší dron. Následne explodoval

V Lotyšsku sa zrútilo ďalšie bezpilotné lietadlo, oznámila v sobotu tamojšia polícia. Zvyšky dronu našli v jazere asi 20 kilometrov od hranice s Bieloruskom, k zraneniam pri incidente nedošlo, informuje TASR podľa agentúry DPA.
V pobaltských krajinách vzrástlo napätie v súvislosti s podobnými prípadmi vstupu dronov do ich vzdušného priestoru, ktoré vyvolali obavy z rozšírenia vojny na Ukrajine do susedných štátov NATO.
Pri dopade explodoval
Najnovšie zrútenie dronu nahlásili úradom miestni obyvatelia po tom, ako explodoval pri dopade na hladinu jazera Drídzis pri meste Kráslava, uviedla polícia v sobotňajšom oznámení. Na mieste už pracujú vyšetrovatelia, podrobnosti o pôvode alebo type dronu zatiaľ nezverejnili.
Úradujúca premiérka Evika Siliňová, ktorá nedávno v dôsledku incidentov s dronmi podala demisiu, na sociálnej sieti napísala, že je v kontakte s príslušnými orgánmi a čaká na ďalšie informácie. Verejnosť vyzvala, aby dodržiavala pokyny úradov.
Esmu saziņā ar atbildīgajiem dienestiem, kuri strādā Krāslavas novadā Dridža ezera apkaimē pēc bezpilota lidaparāta nokrišanas un eksplozijas ezerā. Sagaidu no dienestiem pec iespējas detalizētāku informāciju par notikušā apstākļiem un turpmāko rīcību. Aicinu iedzīvotājus sekot… https://t.co/noI5WXPjZm
— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) May 23, 2026
Vstup dronu do lotyšského vzdušného priestoru nezachytili radarové systémy, uviedla armáda s tým, že obyvatelia regiónu preto nedostali na telefónoch upozornenia o možnej hrozbe.
Hlási nárast podobných incidentov
Lotyšsko, ktoré hraničí s Ruskom a Bieloruskom, zaznamenalo v posledných mesiacoch nárast počtu incidentov s dronmi súvisiacich s vojnou na Ukrajine – podobne ako ďalšie pobaltské krajiny Litva a Estónsko.
Počas nedávnych ukrajinských útokov zameraných na ciele v Rusku vnikli do lotyšského vzdušného priestoru opakovane zablúdené drony a niektoré sa v krajine zrútili a explodovali. Dva z nich 7. mája narazili do skladu ropy v meste Rézekne a spôsobili požiar. Zranenia nikto neutrpel, no incident vyvolal politickú krízu, v ktorej najskôr odstúpil minister obrany a následne premiérka.
Nahlásiť chybu v článku