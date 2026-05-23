V európskej krajine dopadol ďalší dron. Následne explodoval

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Moskva obvinila Lotyšsko z toho, že dáva svoj vzdušný priestor k dispozícii Ukrajine, čo vláda v Rige popiera.

V Lotyšsku sa zrútilo ďalšie bezpilotné lietadlo, oznámila v sobotu tamojšia polícia. Zvyšky dronu našli v jazere asi 20 kilometrov od hranice s Bieloruskom, k zraneniam pri incidente nedošlo, informuje TASR podľa agentúry DPA.

V pobaltských krajinách vzrástlo napätie v súvislosti s podobnými prípadmi vstupu dronov do ich vzdušného priestoru, ktoré vyvolali obavy z rozšírenia vojny na Ukrajine do susedných štátov NATO.

Pri dopade explodoval

Najnovšie zrútenie dronu nahlásili úradom miestni obyvatelia po tom, ako explodoval pri dopade na hladinu jazera Drídzis pri meste Kráslava, uviedla polícia v sobotňajšom oznámení. Na mieste už pracujú vyšetrovatelia, podrobnosti o pôvode alebo type dronu zatiaľ nezverejnili.

Úradujúca premiérka Evika Siliňová, ktorá nedávno v dôsledku incidentov s dronmi podala demisiu, na sociálnej sieti napísala, že je v kontakte s príslušnými orgánmi a čaká na ďalšie informácie. Verejnosť vyzvala, aby dodržiavala pokyny úradov.

Vstup dronu do lotyšského vzdušného priestoru nezachytili radarové systémy, uviedla armáda s tým, že obyvatelia regiónu preto nedostali na telefónoch upozornenia o možnej hrozbe.

Hlási nárast podobných incidentov

Lotyšsko, ktoré hraničí s Ruskom a Bieloruskom, zaznamenalo v posledných mesiacoch nárast počtu incidentov s dronmi súvisiacich s vojnou na Ukrajine – podobne ako ďalšie pobaltské krajiny Litva a Estónsko.

Počas nedávnych ukrajinských útokov zameraných na ciele v Rusku vnikli do lotyšského vzdušného priestoru opakovane zablúdené drony a niektoré sa v krajine zrútili a explodovali. Dva z nich 7. mája narazili do skladu ropy v meste Rézekne a spôsobili požiar. Zranenia nikto neutrpel, no incident vyvolal politickú krízu, v ktorej najskôr odstúpil minister obrany a následne premiérka.

Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina

