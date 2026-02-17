Nová česká komédia je hitom Netflixu. Diváci tvrdia, že jej chýba humor, no chvália zaujímavé dialógy

Foto: Bontonfilm

Klaudia Oselská
Tip na film
"Komédia, pri ktorej sa divák veľmi nezasmeje, ale zato má zaujímavé dialógy a pekné vykreslenie postáv," objavilo sa v recenziách.

Od prvej minúty visí vo vzduchu otázka: Koľko ste ochotný obetovať pre človeka, ktorého milujete? Darovali by ste mu jeden zo svojich orgánov? 

Nová česká komédia Niečo za niečo od režiséra Matěja Pichlera, ktorá vychádza z divadelnej predlohy Stefana Vögela, je aktuálne číslom 1 na Netflixe. Komédia prináša vtipný aj dojemný pohľad na to, čo sa stane, keď do zabehnutého života nečakane vstúpi vážna choroba a ešte vážnejšia otázka.

Viac z témy Tip na film:
1.
Pozreli sme si film roka 2026: Má hviezdy v hlavnej úlohe, ľudia na konci vzlykali
2.
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
3.
Do kín dorazil dlhoočakávaný film, ktorý je označovaný za „soft porno“. Margot Robbie a Jacob Elordi vás dostanú
Zobraziť všetky články (400)

Koľko ste ochotný urobiť pre človeka, ktorého milujete?

Úspešný architekt, životne dôležité rozhodnutie a jeden víkend, ktorý preverí všetko od partnerskej lásky až po ochotu obetovať sa. Takto by sa dala zhrnúť nová komédia, ktorá vás donúti položiť si vážnu otázku: Koľko ste ochotný urobiť pre človeka, ktorého milujete?

Známy český herec Martin Pechlát v úlohe architekta Daniela práve dokončil návrh mrakodrapu, ktorý má zmeniť panorámu mesta. S hrdosťou chce túto správu oznámiť svojej manželke Kataríne, ktorú stvárnila obľúbená herečka Anna Polívková. Lenže ona má pre neho celkom inú správu. Potrebuje totiž transplantáciu obličky. Daniel sa tak ocitne pred ťažkou životnou situáciou – zachráni manželku, alebo sa rozhodne uprednostniť svoje vlastné zdravie?

Foto: Bontonfilm

Na scéne sa objavia aj ich kamaráti Erik (Jaromír Nosek) a Diana (Barbora Seidlová), ktorí mali v pláne víkend plný osláv a pohody. No namiesto toho stoja uprostred krízy, ktorá preverí nielen ich priateľstvo, ale aj vlastné manželstvo.

Komédia bez vtipu

Na Netflixe komédia síce zožala úspech, ale na filmovom portáli ČSFD získala podpriemerné hodnotenie – len 45 %. Diváci ju dokonca označili za komédiu bez vtipu.

Foto: Bontonfilm

„Bolo to obstojné. Žiadny zázrak sa nekonal, ale pozeranie nebolo ani úplne márne.“

„Čakal som, že to bude podstatne horšie. Téma je dobrá a divadelný základ je tu dosť poznať, ale vedel by som si to predstaviť so silnejšou dramatickou linkou.“

„Ako divadelná hra by to možno fungovalo, ale ako film to ani Anička Polívková nezachránila.“

„Komédia, pri ktorej sa divák veľmi nezasmeje, ale zato má zaujímavé dialógy a pekné vykreslenie postáv,“ píšu diváci.

Otvoriť galériu (3)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po dvoch dekádach sa konečne dočkáme: Film, na ktorom sme vyrastali, opäť ožije

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac