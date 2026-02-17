Nová česká komédia je hitom Netflixu. Diváci tvrdia, že jej chýba humor, no chvália zaujímavé dialógy

Od prvej minúty visí vo vzduchu otázka: Koľko ste ochotný obetovať pre človeka, ktorého milujete? Darovali by ste mu jeden zo svojich orgánov?
Nová česká komédia Niečo za niečo od režiséra Matěja Pichlera, ktorá vychádza z divadelnej predlohy Stefana Vögela, je aktuálne číslom 1 na Netflixe. Komédia prináša vtipný aj dojemný pohľad na to, čo sa stane, keď do zabehnutého života nečakane vstúpi vážna choroba a ešte vážnejšia otázka.
Koľko ste ochotný urobiť pre človeka, ktorého milujete?
Úspešný architekt, životne dôležité rozhodnutie a jeden víkend, ktorý preverí všetko od partnerskej lásky až po ochotu obetovať sa. Takto by sa dala zhrnúť nová komédia, ktorá vás donúti položiť si vážnu otázku: Koľko ste ochotný urobiť pre človeka, ktorého milujete?
Známy český herec Martin Pechlát v úlohe architekta Daniela práve dokončil návrh mrakodrapu, ktorý má zmeniť panorámu mesta. S hrdosťou chce túto správu oznámiť svojej manželke Kataríne, ktorú stvárnila obľúbená herečka Anna Polívková. Lenže ona má pre neho celkom inú správu. Potrebuje totiž transplantáciu obličky. Daniel sa tak ocitne pred ťažkou životnou situáciou – zachráni manželku, alebo sa rozhodne uprednostniť svoje vlastné zdravie?
Na scéne sa objavia aj ich kamaráti Erik (Jaromír Nosek) a Diana (Barbora Seidlová), ktorí mali v pláne víkend plný osláv a pohody. No namiesto toho stoja uprostred krízy, ktorá preverí nielen ich priateľstvo, ale aj vlastné manželstvo.
Komédia bez vtipu
Na Netflixe komédia síce zožala úspech, ale na filmovom portáli ČSFD získala podpriemerné hodnotenie – len 45 %. Diváci ju dokonca označili za komédiu bez vtipu.
„Bolo to obstojné. Žiadny zázrak sa nekonal, ale pozeranie nebolo ani úplne márne.“
„Čakal som, že to bude podstatne horšie. Téma je dobrá a divadelný základ je tu dosť poznať, ale vedel by som si to predstaviť so silnejšou dramatickou linkou.“
„Ako divadelná hra by to možno fungovalo, ale ako film to ani Anička Polívková nezachránila.“
„Komédia, pri ktorej sa divák veľmi nezasmeje, ale zato má zaujímavé dialógy a pekné vykreslenie postáv,“ píšu diváci.
