Ľudia sa rozchádzajú z rôznych dôvodov. Nedávno sme vás informovali napríklad o prípade ženy, ktorá sa rozišla s partnerom po tom, ako si našla jeho dom na Googli. Zdá sa tak, že technológie nebudú najlepším priateľom človeka, teda aspoň v prípade, ak sa snažia udržať si svoj vzťah a nenájsť žiadne skľučujúce tajomstvá.
Klamstvo a nevera sú jasnými dôvodmi na ukončenie vzťahu. V modernej dobe sa k jasným dôvodom na rozchod pridáva zistenie, že sa váš partner radí ohľadom vzťahu s umelou inteligenciou. To si zažila Lindsey Hallová, odborníčka na PR, ktorá píše na Substacku pod názvom „Lindsey Hall Writes“, ako zachytil portál The Post.
Konzultoval ich vzťah s umelou inteligenciou
Lindsey náhodou objavila históriu rozhovorov s ChatGPT svojho dnes už bývalého priateľa. Vysvetlila, ako si od neho požičala notebook, zatiaľ čo on spal vedľa nej na gauči, aby odpovedala klientovi po tom, čo sa jej vybil telefón. Našla v ňom nočnú moru každej modernej priateľky – konverzáciu v ChatGPT s názvom „Problémy vo vzťahu a neistota“.
Vo svojom príspevku Hallová spomínala, ako „hľadela na tie slová“ a okamžite si priala, aby si „nikdy neprečítala to, čo si prečítala“.
„Teraz príde čas, kedy mi mnohí iste zbožne povedia, že som si vykopala vlastný hrob,“ napísala Hallová. „Narušila som jeho súkromie. Že som si to nikdy nemala prečítať. Že muž má právo zdieľať súkromné myšlienky s robotom, ktoré neboli určené pre moje oči. A samozrejme, všetko je to pravda,“ pokračovala. „Ale skúste vy naraziť na ChatGPT svojho partnera, prečítať si tie slová a nestratiť pri tom všetky morálne zábrany.“
Pre The Post Hallová priznala, že „časť“ kritiky jej konania „je spravodlivá“ a že „skutočne narušila jeho súkromie a nikdy sa nepokúšala predstierať opak“.
Hoci Lindsey napísala, že sa pôvodne nahnevala, keďže predpokladala, že centrom pozornosti bude chaos okolo jej troch mačiek, ktorých jej bývalý nebol veľkým fanúšikom, zamrzla, keď jej oči spočinuli na poslednom riadku analýzy umelej inteligencie, ktorá radila: „Na základe toho, čo ste so mnou zdieľali, by ste mali zvážiť ukončenie vzťahu.“
Všetko, čo mu na nej vadilo
V danej konverzácii položil jej priateľ AI sériu otázok, počnúc: „Mal by som byť po 3,5 mesiaci zamilovaný?“ Nasledovali pochybnosti o životnom štýle Hallovej, jej citlivej povahe, histórii porúch príjmu potravy a jej online písaní, pričom trio mačiek sa v konverzácii nakoniec tiež objavilo.
Ale pre Hallovú bol najväčšou ranou jeho výrok: „A potom je tu celá tá vec s príťažlivosťou.“
„Pozrite, nemyslím si o sebe, že som dokonalá desiatka – som realistka – ale celkový jazyk lásky tohto muža bol zakorenený vo fyzickej náklonnosti,“ napísala prekvapená žena a pokračovala: „Bol to doslova jediný typ lásky, ktorým som si pri ňom bola istá… Čítala som to stále dokola, pretože môj mozog to úprimne nedokázal spracovať.“
Potom si však uvedomila ešte niečo horšie. Hoci totiž táto konverzácia obsahovala rozsiahly zoznam jej negatívnych vlastností, jej priateľ sa ani nenamáhal spomenúť žiadne pozitíva. Napísal tiež napríklad: „Potom som si prečítala vetu, ktorú si pravdepodobne zapamätám až do hrobu: ‚Jednoducho na ňu nie som hrdý.‘“
Lindsey vysvetlila, že chápala, že každý má svoje súkromné myšlienky a môže si myslieť čokoľvek, no vidieť ich takto rozpísané v konverzácii, ktorá sa končila radou ChatGPT akoby šlo o pracovný pohovor a ona nebola prijatá, ju ranilo. Nedokázala si predstaviť byť s niekým, kto sa nielenže radil o vzťahu s umelou inteligenciou, ale zároveň nedokázal prísť na nič pozitívne, čo by o svojej priateľke povedal.
Žena sa preto s mužom okamžite rozišla a potom, ako jej zúfalo volal a písal, rozhodla sa mu prezradiť skutočný dôvod: „Prečítala som si všetko. Prečítala som si celú tvoju konverzáciu s ChatGPT.“ Podľa jej slov sledovala, ako sa v tom momente zo sebavedomého muža stal zahanbený a po tom, ako o tom začali viac konverzovať, dokonca sa rozplakal a neustále sa ospravedlňoval. Škoda však už bola napáchaná a ona aj tak trvala na rozchode.
