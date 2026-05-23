Irán môže prijať dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už dnes, tvrdí Rubio

Existuje šanca, že Irán prijme dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už túto sobotu, vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Podľa jeho slov došlo na rokovaniach k pokroku, nemôže však vylúčiť ani to, že prezident USA Donald Trump obnoví útoky na Irán. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Rubio sa vyjadril po tom, ako do Teheránu pricestoval pakistanský armádny veliteľ, ktorý patrí k sprostredkovateľom, a americký prezident Donald Trump oznámil, že sa nezúčastní na svadbe svojho syna vzhľadom na „okolnosti týkajúce sa vlády“. Podnietilo to dohady, že rozhovory sa dostali do citlivej fázy, konštatovala AFP.
„Možno sa dnes objavia nejaké novinky. Možno aj nie. Dúfam, že áno,“ povedal Rubio novinárom počas návštevy Indie. „Urobil sa určitý pokrok. Aj v túto chvíľu sa na tom pracuje,“ povedal.
Žiadajú úplné otvorenie Hormuzského prielivu
„Je šanca, že či už to bude dnes, zajtra alebo o niekoľko dní, budeme mať čo povedať,“ vyhlásil šéf diplomacie USA. Zopakoval požiadavky Washingtonu, ktorými je úplné otvorenie Hormuzského prielivu blokovaného Iránom a odovzdanie jeho vysoko obohateného uránu.
Rubio dodal, že Trump „vždy uprednostňuje riešenie takýchto problémov prostredníctvom diplomatických rokovaní“. „Na tom práve pracujeme. Ale tento problém bude vyriešený, ako to prezident dal jasne najavo, tak či onak,“ vyhlásil.
