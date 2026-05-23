Irán môže prijať dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už dnes, tvrdí Rubio

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Rubio dodal, že Trump „vždy uprednostňuje riešenie takýchto problémov prostredníctvom diplomatických rokovaní“.

Existuje šanca, že Irán prijme dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už túto sobotu, vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Podľa jeho slov došlo na rokovaniach k pokroku, nemôže však vylúčiť ani to, že prezident USA Donald Trump obnoví útoky na Irán. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Rubio sa vyjadril po tom, ako do Teheránu pricestoval pakistanský armádny veliteľ, ktorý patrí k sprostredkovateľom, a americký prezident Donald Trump oznámil, že sa nezúčastní na svadbe svojho syna vzhľadom na „okolnosti týkajúce sa vlády“. Podnietilo to dohady, že rozhovory sa dostali do citlivej fázy, konštatovala AFP.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Senát USA zakročil proti Trumpovi: Schválil významné uznesenie, môže prísť o časť právomocí pri vojne s Iránom
2.
Chýbala už len hodina, aby zaútočil na Irán, uviedol Trump. USA to možno budú musieť urobiť znova
3.
Návrh novej mierovej dohody: Irán žiada zrušenie blokády prístavov, koniec bojov aj sankcií
Zobraziť všetky články (268)

„Možno sa dnes objavia nejaké novinky. Možno aj nie. Dúfam, že áno,“ povedal Rubio novinárom počas návštevy Indie. „Urobil sa určitý pokrok. Aj v túto chvíľu sa na tom pracuje,“ povedal.

Foto: SITA/AP

Žiadajú úplné otvorenie Hormuzského prielivu

„Je šanca, že či už to bude dnes, zajtra alebo o niekoľko dní, budeme mať čo povedať,“ vyhlásil šéf diplomacie USA. Zopakoval požiadavky Washingtonu, ktorými je úplné otvorenie Hormuzského prielivu blokovaného Iránom a odovzdanie jeho vysoko obohateného uránu.

Rubio dodal, že Trump „vždy uprednostňuje riešenie takýchto problémov prostredníctvom diplomatických rokovaní“. „Na tom práve pracujeme. Ale tento problém bude vyriešený, ako to prezident dal jasne najavo, tak či onak,“ vyhlásil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V európskej krajine dopadol ďalší dron. Následne explodoval

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac