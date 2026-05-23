O pár hodín tunelom Sitina neprejdete. Polícia žiada vodičov, aby využili alternatívne trasy

Foto: TASR - Dano Veselský

Zuzana Veslíková
TASR
Rešpektujte obmedzenie.

Tunel Sitina na diaľnici D2 bude od sobotnej 22.00 hodiny do nedele zatvorený. Dôvodom je pravidelná údržba tunela. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Tunel má byť otvorený v nedeľu okolo 10.00 hodiny. Polícia žiada vodičov, aby využili alternatívne trasy.

Scenár sa zopakuje

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že následne sa v rovnakom režime uskutoční pokračovanie údržbových prác aj ďalší víkend. Konkrétne v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu do ranných hodín. Počas štyroch nocí sa približne 1,5-kilometrový tunel podľa NDS dôkladne vyčistí.

