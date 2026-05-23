O pár hodín tunelom Sitina neprejdete. Polícia žiada vodičov, aby využili alternatívne trasy

Tunel Sitina na diaľnici D2 bude od sobotnej 22.00 hodiny do nedele zatvorený. Dôvodom je pravidelná údržba tunela. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Tunel má byť otvorený v nedeľu okolo 10.00 hodiny. Polícia žiada vodičov, aby využili alternatívne trasy.
Scenár sa zopakuje
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že následne sa v rovnakom režime uskutoční pokračovanie údržbových prác aj ďalší víkend. Konkrétne v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu do ranných hodín. Počas štyroch nocí sa približne 1,5-kilometrový tunel podľa NDS dôkladne vyčistí.
