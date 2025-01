Toto sú najhoršie hodnotené slovenské a české komédie na Netflixe: V kinách boli prepadákom, recenzie divákov sú príšerné

České a slovenské komédie sú medzi divákmi veľmi obľúbené, zvyčajne vypredávajú naše kiná a držia sa na prvých priečkach najnavštevovanejších filmov. Dokonca sú medzi slovenskými divákmi často obľúbenejšie ako veľké celosvetové filmové trháky. No nie všetky komédie z česko-slovenskej tvorby sa stretávajú s pozitívnym ohlasom, niektoré sú skutočnými prepadákmi.

Vytvorili sme rebríček tých najhorších slovenských a českých komédií, ktoré si môžete pozrieť na Netflixe. Do nášho rebríčka sme zahrnuli len také komédie, ktoré získali od divákov hodnotenie menej ako 50 %.

10. miesto: Řekni to psem

Hodnotenie divákov na ČSFD: 49 %

Povedz to psom hovorí o mladej žene menom Dita, ktorá čelí životnej kríze po tom, ako jej partner Filip daruje border kóliu, hoci sa jej psy nepáčia. Okrem toho ju opustí aj najlepšia kamarátka a šéfka. Dita sa tak musí vyrovnať s náročnou situáciou, no postupne sa zblíži so svojím psom aj s novými ľuďmi vrátane svojho zvláštneho suseda, ktorého pes je tiež border kólia.

Film mal premiéru v slovenských kinách 7. júla 2022 a podľa UFD si ho pozrelo ani nie 3-tisíc divákov, pričom zarobil len 17-tisíc eur, čo je naozaj veľmi malé číslo.

Rovnako kritické sú aj recenzie k filmu od divákov na ČSFD: „Neschopnosť českých tvorcov napísať chytľavý dialóg medzi dvoma ľuďmi je tu maskovaná pokusmi o rozhovor medzi človekom a psom, ktoré logicky vyznievajú do stratena. Snímka je ako stvorená na ospalé nedeľné popoludnie na komerčnej televízii, takže prázdne sály v kinách snáď ani nikoho nemohli prekvapiť.“

Ďalšia diváčka zas uviedla, že: „Jediné, čo na filme bolo naozaj kúzelné, boli tí psíkovia. Pre pojem komédia si teda predstavujem, že sa pri tomto filme aspoň niečomu zasmejem, ale čakala som márne. Romantika sa tam tiež nejako strácala.“

Komédiu si okrem Netflixu môžete pozrieť aj na streamovacích platformách MAX a Apple TV.

9. miesto: Indián

Hodnotenie divákov na ČSFD: 48 %

Indián je komédia, ktorá sa odohráva v súčasnosti a sleduje hektický život finančníka Ondreja Jonáša, ktorého si zahral Karel Roden. Do života Ondrejovej rodiny zasiahne duch zomierajúceho indiánskeho náčelníka, ktorý sa snaží Ondreja presvedčiť o zmene životného štýlu a hodnôt.

Ondrej je však pevne presvedčený, že peniaze mu zabezpečia všetko čo potrebuje, a duch tak narazí na odpor. Ich vzťah sa postupne mení na boj o hodnoty, keď Ondrej začne čeliť krízam a pochybnostiam o hodnotách, ktoré doteraz zastával.

Film prináša vtipné a zábavné situácie, ktoré vznikajú z každodenných problémov a konfliktov. Zároveň ukazuje, ako chamtivosť a materializmus nakoniec vedú k spravodlivej odplate.

Indián podobne ako Povedz to psom nezaznamenal v slovenských kinách úspech, podľa UFD si film pozrelo len niečo málo cez 4-tisíc divákov.

Komédiu si okrem Netflixu môžete pozrieť aj na streamovacích platformách Voyo a Apple TV

8. miesto: Dve nevěsty a jedna svatba

Hodnotenie divákov na ČSFD: 47 %

Obľúbená česká herečka Anna Polívková v úlohe Márie si zahrala typickú nezadanú ženu, ktorá je úspešnou televíznou moderátorkou, no vo vzťahoch stále naráža na nešťastné voľby. Naopak, jej sestra už našla toho pravého a chystá sa na svadbu.

Mária sa rozhodne navštíviť svoju rodinu v rodnom meste, kde sa náhodou stretáva s dávnym milovaným Jiřím a zisťuje, že stará láska skutočne nehrdzavie. Problém však je, že Jiří je snúbenec jej sestry.

Diváci chvália herecké predstavenie, ale film kritizujú: „Polívková vie, inak je to česká jednoduchá blbosť, ktorých je už hromada.“

Dve nevesty a jedna svadba mal premiéru v slovenských kinách ešte v apríli 2018, snímka bola dokonca počas prvého víkendu na prvých priečkach najnavštevovanejších filmov, avšak nakoniec si ju do kín prišlo pozrieť len 11-tisíc divákov, ako uvádza UFD.

Komédiu si okrem Netflixu môžete pozrieť aj na streamovacích platformách Voyo a Apple TV.

