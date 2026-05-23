Akčná noc v Trenčíne: Polícia zadržala dvoch Čechov priamo pri krádeži zo schránok Packeta boxu

Polícia v Trenčíne zadržala v noci dvojicu páchateľov priamo pri krádeži zo schránok Packeta boxu. O prípade, ktorý sa odohral krátko po polnoci v trenčianskej mestskej časti Zlatovce, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
„Na základe operatívno-pátracej činnosti a vďaka rýchlej a koordinovanej práci trenčianskej okresnej kriminálky a kolegov z Pohotovostného policajného útvaru KR PZ v Trenčíne sa podarilo bezprostredne po tom, ako sa vlámali do jednej zo schránok, z ktorej následne odcudzili zásielku, zadržať dvojicu páchateľov českej národnosti vo veku 28 a 35 rokov,” informovala. Doplnila, že policajti oboch mužov priamo na mieste obmedzili na osobnej slobode.
„Miesto činu bolo riadne zadokumentované a boli zaistené viaceré stopy. Aktuálne naďalej prebiehajú procesné úkony na náležité objasnenie skutku,” doplnila krajská policajná hovorkyňa s tým, že poverený policajný príslušník začal vo veci trestné stíhanie pre prečin krádeže, spáchaný formou spolupáchateľstva. Polícia v súčasnosti vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nemôže poskytnúť bližšie informácie.
