Budete plakať od smiechu: Toto sú najlepšie európske komédie na Netflixe, diváci sú z nich nadšení

Hľadáte skvelú komédiu na večer? Európska kinematografia ponúka množstvo originálneho humoru — od slovenských a českých klasík, až po francúzske či poľské hity. Objavte filmy, ktoré vás pobavia, prekvapia a možno aj chytia za srdce.

Vytvorili sme pre vás zoznam s najlepšie hodnotenými európskymi komédiami dostupnými na streamovacej platforme Netflix, pri ktorých sa budete smiať od začiatku do konca.

10. miesto: Jedeme na teambuilding

Hodnotenie na ČSFD: 46 %

Hoci má pomerne nová česko-slovenská komédia Jedeme na teambuilding hodnotenie len 46 %, v kinách spôsobila obrovský ošiaľ. S návštevnosťou 250-tisíc divákov a tržbou 1,8 milióna eur sa umiestnila v rebríčku ako piaty najnavštevovanejší film v slovenských kinách za rok 2024.

Remake rumunského filmu sleduje skupinu zamestnancov na firemnom teambuildingu, ktorý sa zmení na absolútny chaos. V korporátnom svete, kde sa práca a oddych miešajú, sa zamestnanci musia vyrovnať s množstvom bizarných situácií.

Hlavný hrdina, ambiciózny zamestnanec, ktorého si zahral známy český herec Jakub Prachař, musí po nečakanom preložení na oddelenie call centra spolupracovať s neobvyklými kolegami: s neurotickým nihilistom, ktorého zahral známy český herec Vojtěch Kotek, so „vzorňáčkou“, ktorú si zahrala obľúbená česká herečka Anna Polívková a s konšpirátorkou, ktorú stvárnila známa slovenská herečka Petra Polnišová, ktorá sa podieľala aj na scenári a produkcii filmu.

Vo filme sa objavili aj český spevák Michal David, slovenský futbalista Marek Hamšík, slovenská komička Evelyn Kramerová a slovenský moderátor Bekim Aziri.

Jedeme na teambuilding si môžete pozrieť nielen na Netflixe, ale aj na Joj Play a Apple TV+.

9. miesto: Vlkodlaci z Temného Hvozdu

Hodnotenie na ČSFD: 49 %

Komédia Vlkodlaci z Temného Hvozdu má na portáli ČSFD hodnotenie len 49 %, no streamovacia platforma Netflix píše, že až v 89 krajinách sa umiestnila v top 10 najsledovanejších filmov.

Predstavte si, že pri hraní starej kartovej hry zrazu zmiznete zo svojej obývačky a ocitnete sa v stredovekej dedine, kde každú noc útočia vlkolaci. Presne to sa stalo hrdinom francúzskej fantasy komédie v štýle Jumanji — Vlkodlaci z Temného Hvozdu. Tento dobrodružný film kombinuje napätie, humor a poriadnu dávku fantasy.

Réžiu mal na starosti Francois Uzan, ktorý je známy zo slávneho seriálu Lupin, pričom inšpiráciu čerpal z populárnej stolovej hry The Werewolves of Millers Hollow, ktorú môžu poznať najmä fanúšikovia mafiánskej hry Městečko Palermo.

Dej filmu sleduje rodinu, ktorá si spočiatku myslí, že je na prepracovanom historickom festivale. Postupne však zisťujú, že sú doslova uväznení v hre, kde vlkolaci skutočne existujú a každú noc si hľadajú nové obete. Aby sa dostali domov, musia odhaliť, kto z nich je prekliaty a najmä musia prežiť.

Hlavnú úlohu si zahral legendárny herec Jean Reno. Zaujímavosťou je, že film sa natáčal v Českej republike — v historických lokalitách v Prahe a v štúdiách v Barrandove.

Ak máte radi komédie so štipkou napätia a bavil vás film Jumanji, Vlkodlaci z Temného Hvozdu sú pre vás ideálnou voľbou. Pripravte sa na nečakané zvraty a vtipné dialógy.

8. miesto: Střídavka

Hodnotenie na ČSFD: 51 %

Sřídavka vyrozpráva príbeh o tom, keď sa z rodiny stane hlavolam. Vzťahy nie sú jednoduché, ale keď sa do nich zapletú bývalí partneri, nové lásky, deti z predchádzajúcich manželstiev a jedna svokra so stareckou demenciou, môže to byť hotová pohroma, alebo skvelý materiál na komédiu.

Česká komédia Sřídavka z roku 2022 sa s humorom pozerá na chaos moderných rodín, kde „bývalí“ aj „súčasní“ musia fungovať, aj keď by niekedy radšej utiekli na opačný koniec sveta.

Hlavnými postavami sú Zuzana, ktorú si zahrala známa slovenská herečka Kristína Svarinská a Honza, ktorého stvárnil český herec Martin Hofmann. Ona je jeho bývalá študentka, on jej bývalý profesor telocviku a teraz čakajú spoločné dieťa. Lenže on už deti má, a to z predchádzajúceho manželstva s Adélou, ktorá si zase našla Roberta, ktorý sa kvôli nej rozviedol s Katkou, s ktorou má ďalšie deti. No a všetci sa musia stretávať, riešiť školu, tréningy, doktorov, výlety aj rodinné krízy, a to bez toho, aby prišli o rozum.

Táto komédia je vtipným a výstižným pohľadom na to, ako vyzerá rodinný život v dobe, keď sú rozvody bežnou súčasťou reality. Ak ste niekedy mali pocit, že vaša rodina je komplikovaná, tento film vás presvedčí, že môže byť ešte horšie a zároveň sa na tom aj skvele zabavíte.

Recenzie od divákov sú zmiešané, niektorí film kritizujú, iní chvália. „Dobrá a celkom reálna komédia,“ napísal jeden z divákov na portáli ČSFD. „Nenáročná komédia, plná skvelých hereckých výkonov,“ dodal ďalší.

Komédia je dostupná nielen na Netflixe, ale aj na streamovacích platformách Voyo a Apple TV+.

