Fico sa vyjadril k predčasným voľbám: Nevidí žiadne dôvody na ich konanie. Komunálne chce presunúť

Predseda vlády SR a líder koaličnej strany Smer-SD Robert Fico nevidí žiadne dôvody na predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR. Myslí si, že jedným zo základných predpokladov takéhoto stabilného scenára je schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok.
Uviedol to na sobotňajšom pracovnom sneme, v rámci ktorého chce aj dané posolstvo prijať. Vyhlásil tiež, že Smer-SD má ambíciu vyhrať voľby v roku 2027.
Predseda vlády je zároveň za presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027. Myslí, že by to bolo najlepšie pre celé Slovensko. Uviedol to na sobotňajšom pracovnom sneme. Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), aby sa nad týmto návrhom zamysleli. Tvrdí, že ak by došlo k zhode, mohol by parlament prijať príslušné legislatívne zmeny.
Správu aktualizujeme.
