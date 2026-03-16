Fico sa opäť chystá do Moskvy: V máji odcestuje na veľkolepé oslavy, pred rokom ho za to kritizovali

Premiér Robert Fico sa opäť chystá do Moskvy. Cesta sa má uskutočniť v máji pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny a porazenia Nemecka.
Informáciu priniesol Denník N na základe víkendového príhovoru premiéra na tzv. škole sociálnej demokracie.
Pred rokom sa predseda vlády počas pracovnej návštevy v Moskve stretol aj s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom. Stretol aj s prezidentom Brazílie Luizom Ináciom Lulom da Silvom, pričom jednou z hlavných tém rokovania bola vtedy energetická spolupráca.
Kritika ostatných európskych lídrov
Slovenský premiér pred rokom po vojenskej prehliadke v Moskve spolu s ostatnými prítomnými štátnikmi položil vence a kytice kvetov k Hrobu neznámeho vojaka v Alexandrovskom sade pri hradbách Kremľa pri príležitosti osláv Dňa víťazstva. Ficovu návštevu, ktorá sa uskutočnila v čase, keď Rusko už viac ako tri roky viedlo vojnu proti Ukrajine, kritizovalo viacero európskych predstaviteľov.
