Ľudia majú menej, oni viacej: Premiérovi aj ministrom opäť stúpnu platy, mesačne ide o stovky eur

Premiérovi a členom vlády sa od apríla zvýšia príjmy o stovky eur mesačne. Podľa opozičných politikov ide o krok, ktorý prichádza v čase, keď štát hovorí o potrebe šetriť a zároveň veľká časť obyvateľov žije na hranici chudoby.
Na zvýšenie platov upozornila poslankyňa Martina Holečková zo strany SaS, ktorá na sociálnej sieti uviedla, že premiérovi sa má mesačný príjem zvýšiť o viac ako 400 eur a ministrom približne o 300 eur. Podľa nej ide o dôsledok systému odmeňovania, ktorý umožňuje rast niektorých zložiek príjmu aj napriek tomu, že sa zmrazia základné platy. Ide o tzv. paušálne náhrady.
Poslancom platy zmrazili, vlády sa to netýka
Po tlaku opozície sa podľa Holečkovej podarilo presadiť zmrazenie platov poslancov parlamentu na najbližšie dva roky. Toto opatrenie sa však nevzťahuje na premiéra ani na členov vlády. Základná zložka ich mzdy sa síce podľa nej zmraziť má, no paušálne náhrady, ktoré si vláda upravila vlastným nariadením, budú naďalej rásť aj v tomto roku.
Práve tieto náhrady spôsobia, že si premiér aj ministri polepšia o stovky eur mesačne. Holečková zároveň pripomenula, že návrh na zmrazenie platov aj pre premiéra a ministrov predložil v parlamente poslanec Karol Galek zo strany SaS. Parlament ho však neschválil.
Opozícia vyzýva vládu, aby platy zmrazila
Opozičná poslankyňa zároveň vyzvala premiéra a členov vlády, aby situáciu prehodnotili a rozhodli o zmrazení vlastných príjmov. „Stále máte čas. Schváľte si na najbližšej vláde zmrazenie platov, alebo choďte ľuďom vysvetľovať, prečo celé Slovensko musí šetriť, ale vy budete mať o tisícky eur ročne viac,“ uviedla. Podľa nej je problémom aj širší sociálny kontext. Tvrdí, že na Slovensku žije približne milión ľudí na hranici chudoby, zatiaľ čo predstavitelia vlády si polepšia o ďalšie tisíce eur ročne.
Nahlásiť chybu v článku