Fico s Orbánom chcú poslať na Družbu inšpekciu: Podľa nich je ropovod funkčný

„Keďže máme informácie, že ropovod je funkčný, tak je dohoda s maďarským premiérom, že budeme navrhovať inšpekčnú skupinu. Tá by mala byť zložená z predstaviteľov Slovenska, Maďarska, ale aj z predstaviteľov Európskej komisie (EK). Dovolené by jej malo byť navštíviť miesto na ropovode Družba, o ktorom tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, že je poškodené a neumožňuje tranzit ropy,“ uviedol Fico.
Návrh smeruje na Európsku komisiu
Návrh chcú predložiť EK. „Budeme žiadať o čo najrýchlejšie vycestovanie inšpekčnej technickej skupiny,“ doplnil slovenský premiér. Opätovne deklaroval, že SR má informácie, že ropovod nie je poškodený. Tvrdí, že ich má aj maďarská strana. Upozornil pri tom na to, že obhliadku miesta poškodenia neumožnili slovenskému veľvyslancovi v Kyjeve ani veľvyslancovi Európskej únie.
Fico zároveň potvrdil, že v piatok má so Zelenským k tranzitu ropy telefonovať. Obáva sa, že príde k ďalšiemu posunutiu termínu spustenia ropovodu Družba do prevádzky. Avizoval, že ukrajinskej hlave štátu chce položiť niekoľko otázok. „Myslím si, že je to nezmyselné, ideologické a škodlivé rozhodnutie, pokiaľ ide o Slovensko a Maďarsko,“ dodal s tým, že o obsahu telefonátu bude informovať.
Orbán telefonát potvrdil
Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok potvrdil, že telefonoval so svojím slovenským náprotivkom Robertom Ficom. Témou bolo zastavenie dodávok ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba, pričom sa obaja dohodli na zriadení spoločnej inšpekčnej skupiny na preskúmanie poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy servera Hirado.hu.
„Dodávky ropy sa musia okamžite obnoviť. Opäť prešiel ďalší deň, a (ukrajinský) prezident (Volodymyr) Zelenskyj stále neobnovil dodávky ropy cez ropovod Družba, čím naďalej ohrozuje energetickú bezpečnosť Maďarska. Dodávky ropy sa musia okamžite obnoviť,“ uviedol Orbán v príspevku na sociálnej sieti Facebook s tým, že dodávky ropy neprúdia ani na Slovensko a v tejto súvislosti v piatok dopoludnia telefonoval s Ficom.
„S Robertom Ficom som sa dohodol na zriadení maďarsko-slovenskej inšpekčnej skupiny, ktorá by objasnila stav ropovodu Družba. Vyzývam prezidenta Zelenského, aby povolil vstup maďarským a slovenským inšpektorom a obnovil prevádzku ropovodu Družba!“ dodal Orbán.
Dohodu o vytvorení inšpekčnej skupiny potvrdil aj premiér SR Fico, podľa ktorého by mala byť zložená z predstaviteľov Slovenska, Maďarska, ale aj z predstaviteľov Európskej komisie. Ukrajinské úrady by jej mali dovoliť navštíviť miesto na ropovode Družba, o ktorom Zelenskyj tvrdí, že je poškodené a neumožňuje tranzit ropy.
