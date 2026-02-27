Fico s Orbánom chcú poslať na Družbu inšpekciu: Podľa nich je ropovod funkčný

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Slovensko a Maďarsko chcú inšpekciu ropovodu.

Slovensko a Maďarsko navrhnú zriadenie inšpekčnej skupiny k preskúmaniu poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že sa na tom dohodol s maďarským predsedom vlády Viktorom Orbánom.

„Keďže máme informácie, že ropovod je funkčný, tak je dohoda s maďarským premiérom, že budeme navrhovať inšpekčnú skupinu. Tá by mala byť zložená z predstaviteľov Slovenska, Maďarska, ale aj z predstaviteľov Európskej komisie (EK). Dovolené by jej malo byť navštíviť miesto na ropovode Družba, o ktorom tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, že je poškodené a neumožňuje tranzit ropy,“ uviedol Fico.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
S Európou to môže o pár rokov vyzerať inak. Putin ráta len s jedným scenárom, má jasný plán
2.
Amerika rokuje s Ukrajinou: Diskutujú o povojnovej obnove krajiny
3.
Správa vyvolala obavy: Kremeľ môže na Ukrajine zinscenovať jadrový incident a následne obviniť Kyjev
Zobraziť všetky články (1649)

Návrh smeruje na Európsku komisiu

Návrh chcú predložiť EK. „Budeme žiadať o čo najrýchlejšie vycestovanie inšpekčnej technickej skupiny,“ doplnil slovenský premiér. Opätovne deklaroval, že SR má informácie, že ropovod nie je poškodený. Tvrdí, že ich má aj maďarská strana. Upozornil pri tom na to, že obhliadku miesta poškodenia neumožnili slovenskému veľvyslancovi v Kyjeve ani veľvyslancovi Európskej únie.

Foto: SITA/AP

Fico zároveň potvrdil, že v piatok má so Zelenským k tranzitu ropy telefonovať. Obáva sa, že príde k ďalšiemu posunutiu termínu spustenia ropovodu Družba do prevádzky. Avizoval, že ukrajinskej hlave štátu chce položiť niekoľko otázok. „Myslím si, že je to nezmyselné, ideologické a škodlivé rozhodnutie, pokiaľ ide o Slovensko a Maďarsko,“ dodal s tým, že o obsahu telefonátu bude informovať.

Orbán telefonát potvrdil

Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok potvrdil, že telefonoval so svojím slovenským náprotivkom Robertom Ficom. Témou bolo zastavenie dodávok ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba, pričom sa obaja dohodli na zriadení spoločnej inšpekčnej skupiny na preskúmanie poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy servera Hirado.hu.

„Dodávky ropy sa musia okamžite obnoviť. Opäť prešiel ďalší deň, a (ukrajinský) prezident (Volodymyr) Zelenskyj stále neobnovil dodávky ropy cez ropovod Družba, čím naďalej ohrozuje energetickú bezpečnosť Maďarska. Dodávky ropy sa musia okamžite obnoviť,“ uviedol Orbán v príspevku na sociálnej sieti Facebook s tým, že dodávky ropy neprúdia ani na Slovensko a v tejto súvislosti v piatok dopoludnia telefonoval s Ficom.

Foto: SITA/AP

„S Robertom Ficom som sa dohodol na zriadení maďarsko-slovenskej inšpekčnej skupiny, ktorá by objasnila stav ropovodu Družba. Vyzývam prezidenta Zelenského, aby povolil vstup maďarským a slovenským inšpektorom a obnovil prevádzku ropovodu Družba!“ dodal Orbán.

Dohodu o vytvorení inšpekčnej skupiny potvrdil aj premiér SR Fico, podľa ktorého by mala byť zložená z predstaviteľov Slovenska, Maďarska, ale aj z predstaviteľov Európskej komisie. Ukrajinské úrady by jej mali dovoliť navštíviť miesto na ropovode Družba, o ktorom Zelenskyj tvrdí, že je poškodené a neumožňuje tranzit ropy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico bude telefonovať so Zelenským o ropovode Družba: „Volodymyr, to naozaj chceš stratu podpory SR?“…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac