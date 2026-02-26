Fico bude telefonovať so Zelenským o ropovode Družba: „Volodymyr, to naozaj chceš stratu podpory SR?“ pýta sa

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) bude v piatok telefonovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hlavnou témou budú dodávky ropy cez ropovod Družba, potvrdil vo štvrtok večer pre TASR riaditeľ tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR Alexander Kováč.
Fico avizoval telefonát už počas štvrtkového stretnutia so študentmi v Spišskej Novej Vsi. „Volodymyr (Zelenskyj), to naozaj chceš stratu podpory Slovenskej republiky v tvojich európskych ambíciách? Lebo ty strácaš podporu SR v európskych ambíciách,“ vyhlásil podľa videa zverejneného na sociálnej sieti Facebook. Zároveň uviedol, že disponuje spravodajskými informáciami, podľa ktorých ropovod Družba nie je poškodený.
Viaceré krajiny vraj naďalej spolupracujú s Ruskom
Premiér tiež poznamenal, že viaceré krajiny podľa neho naďalej obchodne spolupracujú s Ruskom. Poukázal pritom na nákupy skvapalneného zemného plynu zo strany niektorých členských štátov Európskej únie či na nákup obohateného uránu Spojenými štátmi.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Nahlásiť chybu v článku