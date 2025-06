Fico vybuchol pri otázke o neutralite na tlačovke: Prečo ste všetci pokakaní? Čo teraz ma zastrelíte ako Cintula?

Predseda vlády Robert Fico mal dnes po návšteve na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny spoločnú tlačovku s ministrom Erikom Tomášom, na ktorej sa venoval rôznym sociálnym témam. Prišlo aj na novinárske otázky, ktoré premiér opäť nezvládol a urážal novinárov.

Pri otázke ohľadom referenda o neutralite, ktorú Fico sám spomenul ešte minulý týždeň a povedal, že by Slovensku svedčala, premiér doslova vybuchol. „Ja nechápem, nechápem, prečo ste všetci takí pokakaní,“ začal štvornásobný premiér.

„Ja som presvedčený, že Slovensku by svedčala neutralita. A čo, teraz ma zastrelíte kvôli tomu ako Cintula? Nemôžem to povedať? Čo sa stane také? Čo to znamená? To už ja nemôžem nič povedať, pretože ste všetci pokakaní? Máte pocit, že nič iné neexistuje, len jeden svet, ale ten svet sa mení,“ dodal Fico nahnevaným tónom.

Sociálne témy

Na tlačovke ďalej uviedol, že v najbližšom období nepredpokladá žiadne závažné zásahy do fungovania sociálneho systému. Slovensko je vraj sociálnym štátom. Je to podľa neho ústavný princíp a ide o atribút, ktorý musí naplniť každá vláda. „V roku 2023 sme však prišli a našli sme najhoršie verejné financie v celej EÚ a stojíme pred mimoriadne náročným cieľom, ako zosúladiť nevyhnutnú konsolidáciu verejných financií s ústavnou požiadavkou garantovať Slovensko ako sociálny štát,“ uviedol premiér.

S ministrom práce ErikomTomášom (Hlas-SD), diskutovali o tom, ako ďalej, aj vzhľadom na konsolidáciu verejných financií. Predseda vlády označil prvú vlnu konsolidácie za splnenú tak, že nebolo siahnuté na sociálny štandard. Prešli si aj možnosti, ako môže MPSVaR SR prispieť ku konsolidácii. „Stotožňujem sa s pánom ministrom, že treba ísť najmä do príspevku, ktorý bude založený na boji proti zneužívaniu sociálneho systému,“ vyjadril sa Fico a v tomto smere spomenul napríklad nemocenské dávky.

„Vlajkovou loďou sociálnej demokracie bol a je 13. dôchodok,“ prízvukoval premiér. Fico zdôraznil, že 13. dôchodok je nedotknuteľný. Pripustil, že si uvedomujú, že výkonnosť slovenského hospodárskeho systému neumožňuje, aby mali dôchodcovia dôchodky porovnateľné napríklad s Rakúskom, i preto prichádzajú s doplnkami, ako je 13. dôchodok či úľavy na cestovnom.