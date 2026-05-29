Fico po incidente v Rumunsku varuje pred eskaláciou: Zablúdený dron môže podľa neho spôsobiť krízu

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Premiér vyjadril v súvislosti s dronovým incidentom rumunskej vláde solidaritu.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyjadril rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Zároveň vyzval k zdržanlivosti pri „siláckych vyhláseniach“. Opätovne žiada aj o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou (EÚ) a Ruskom.

TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. „Už pred niekoľkými dňami som vyhlásil, že pri neexistencii dialógu medzi EÚ a Ruskou federáciou môže akýkoľvek zablúdený dron viesť k takej eskalácii napätia, ktorú nebudeme schopní zvládnuť,“ povedal Fico.

Dron narazil do bytového domu

Bezpilotné lietadlo, podľa všetkého z Ruska, narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galati, uviedol rumunský rezort obrany. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec, pričom záchranári informovali, že sú stabilizovaní. Rumunská hlava štátu pre incident zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby prerokovala jeho dôsledky.

