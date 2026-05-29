Slovensko čaká poriadna divočina: Počasie si z nás uťahuje, dokonca aj mrzlo. Pripravte sa na silné búrky

Dnes bude na Slovensku jasno až polooblačno, na východe územia miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota bude 23 až 28 stupňov Celzia, na severe a východe miestami 17 až 22 stupňov Celzia.
Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 11 stupňov Celzia. Bude bezvetrie alebo zafúka slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 km/h).
Varovanie pred víchricou
Portál iMeteo zároveň upozorňuje, že nás čakajú dni plné búrok. Počasie tak už viac nebude stabilné, ba práve naopak. Už dnes totiž začne cez Európu postupovať studený front, ktorý v sobotu ráno zasiahne aj naše územie. Na severe a východe krajiny sa bude vyskytovať občasný dážď, no západ bude výnimkou. Od 13.00 h sa však aj tu môžu objavovať búrky.
Nedeľa bude následne pokojnejšia, no noc na pondelok bude opäť búrlivá a podobný bude aj budúci týždeň. „Treba sa pripraviť na to, že cez našu oblasť budú postupovať jednotlivé frontálne vlny. Po pondelkovej vlne búrok sa síce v utorok počasie mierne upokojí, no od stredy tu máme ďalšiu vlnu búrok,“ píše iMeteo. Taktiež sa výraznejšie ochladí a od budúceho týždňa by mali byť teploty maximálne okolo 25 stupňov Celzia.
SHMÚ dokonca na sobotu od 6.00 do 22.00 h vydal varovanie prvého stupňa pred vetrom na horách, a to v okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Poprad a Brezno. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť až 35 m/s, čo už je silná víchrica.
Aby toho však nebolo málo, v noci dokonca mrzlo, a to ani nie vo veľmi vysokej nadmorskej výške. Na amatérskej meteorologickej stanici Veľké Borové (810 m n. m.) namerali -0,2 °C, na stanici Vojtasová (860 m n. m.) -0,3 °C a na stanici Vasiľov (650 m n. m.) -0,5 °C. Prízemné mrazy mohli klesnúť ešte nižšie, informovalo iMeteo.
