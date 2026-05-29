NATO aj EÚ odsúdili ruský dron v Rumunsku: Krajiny si predvolávajú veľvyslancov

Lucia Mužlová
TASR
Európa reaguje na dnešný incident.

Severoatlantická aliancia (NATO) aj Európska únia v piatok odsúdili Rusko za narušenie rumunského vzdušného priestoru, pri ktorom dron zasiahol obytný dom v meste Galati. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.

„Dnes skoro ráno zasiahol dron bytový dom v Rumunsku, keď Rusko zaútočilo na ukrajinskú infraštruktúru v blízkosti hraníc,“ potvrdila na platforme X hovorkyňa NATO Allison Hartová.

„Odsudzujeme bezohľadnosť Ruska a NATO bude naďalej posilňovať svoju obranu proti všetkým hrozbám vrátane dronov,“ vyhlásila. V príspevku zároveň dodala, že generálny tajomník aliancie Mark Rutte je v kontakte s rumunskými úradmi.

Podobný postoj zaujala aj predsedníčka EÚ Ursula von der Leyenová, podľa ktorej „ruská agresívna vojna prekročila ďalšiu hranicu“.

Foto: TASR/AP

„Stojíme v plnej solidarite s Rumunskom a jeho obyvateľmi… Zatiaľ čo pokračujeme v posilňovaní našej bezpečnosti a odstrašovaní, najmä na našej východnej hranici, budeme na Rusko vyvíjať čoraz väčší tlak,“ napísala na X.

Incident odsúdilo aj Moldavsko, ktoré sa nachádza medzi Rumunskom a Ukrajinou. Tamojšia prezidentka Maia Sanduová označila situáciu za znepokojivú.

„Moldavská republika plne solidárne stojí po boku Rumunska a praje rýchle uzdravenie zraneným v Galati. Rusko predstavuje nebezpečenstvo pre všetkých a treba ho zastaviť,“ konštatovala na X.

Rumunské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na incident obvinilo Rusko z nezodpovednej eskalácie a vyzvalo NATO, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska. Zásah vyvolal požiar, ktorý sa medzičasom podarilo uhasiť. Bukurešť hlásila dvoch zranených.

Predvolávajú si veľvyslancov

Rumunsko si v reakcii na piatkový incident, kedy ruský dron zasiahol obytný dom v meste Galati a zranil dve osoby, predvolalo ruského veľvyslanca. Rovnaký krok oznámil aj francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Rumunský rezort diplomacie označil situáciu za „nesmierne závažnú“ a potvrdil predvolanie ruského ambasádora.

„Oficiálne mu oznámime dôsledky, ktoré bude mať táto nezodpovednosť zo strany Ruskej federácie na diplomatické vzťahy medzi našimi krajinami, ako aj ďalšie kroky na európskej úrovni týkajúce sa sankčných balíkov,“ napísala rumunská ministerka zahraničných vecí Oana Toiuová na platforme X.

Šéf francúzskej diplomacie Barrot označil incident v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter za nezodpovedný a konanie Ruska odsúdil. Zdôraznil, že cieľom útoku bola „krajina Európskej únie a členský štát NATO“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ruský dron zasiahol bytovku v Rumunsku: Po náraze vypukol požiar, hlásia zranenia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac