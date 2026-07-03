Finančná správa ide po influenceroch: Skontroluje príjmy zo sociálnych sietí aj barterové spolupráce

Finančná správa, influencer

Foto: TASR/Martin Baumann, Pexels

Nina Malovcová
TASR
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Sociálne siete už dávno nie sú len miestom na zdieľanie fotografií či videí z každodenného života. Pre mnohých Slovákov sa stali zdrojom pravidelných príjmov, ktoré v niektorých prípadoch dosahujú stovky až tisíce eur mesačne. Reklamné spolupráce, propagácia produktov, platený obsah či odmeny od fanúšikov sa postupne stali bežnou súčasťou fungovania influencerov a tvorcov digitálneho obsahu.

S rastúcou popularitou tohto spôsobu zárobku však rastie aj záujem štátu o to, či sú takéto príjmy riadne priznávané a zdaňované. Finančná správa upozorňuje, že povinnosti voči štátu sa nevzťahujú len na tradičných podnikateľov, ale aj na ľudí, ktorí zarábajú prostredníctvom sociálnych sietí a online platforiem.

Forma odmeny nie je rozhodujúca

Práve preto teraz spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Pod drobnohľad daňových kontrolórov sa môžu dostať príjmy z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, affiliate marketingu, predaja vlastných produktov a služieb, ale aj barterové spolupráce či finančné príspevky od fanúšikov. Finančná správa zároveň pripomína, že pri posudzovaní daňových povinností nie je rozhodujúce, či človek dostane odmenu v peniazoch alebo napríklad vo forme produktu či služby.

Foto: TASR/Martin Baumann

Finančná správa (FS) SR spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Preverovať bude plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platforiem. Vo štvrtok o tom informoval hovorca FS Daniel Kováč.

Kontroly sa zamerajú na rôzne druhy príjmov

Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, affiliate marketingu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, online platforiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie podľa FS aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.

Sociálne siete v mobile
Ilustračná foto: Unsplash

FS pripomenula, že za zdaňovacie obdobie roku 2025 vznikla fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie, ak ich zdaniteľné príjmy dosiahli najmenej 2876,90 eura. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služby.

„Online priestor nie je výnimkou z daňových pravidiel. Naším cieľom nie je sankcionovať, ale zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých podnikateľov bez ohľadu na to, či podnikajú v digitálnom alebo tradičnom prostredí. Férové podnikateľské prostredie môže fungovať len vtedy, ak všetci dodržiavajú rovnaké pravidlá,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.

Finančná správa odporúča evidovať všetky príjmy

Pri posudzovaní daňových povinností je dôležité rozlišovať medzi autorskou tvorbou a podnikaním. Ak influencer vytvára originálny obsah vo forme fotografií, videí alebo textov, môže ísť o príjmy podľa autorského zákona, pričom živnostenské oprávnenie nie je potrebné. Aj tieto príjmy však podliehajú zdaneniu. Naopak, reklamná činnosť, propagácia produktov, affiliate marketing či predaj vlastných výrobkov a služieb spravidla predstavujú podnikateľskú činnosť, na ktorú je potrebné príslušné oprávnenie a vzťahujú sa na ňu všetky zákonné povinnosti.

Finančná správa zároveň odporúča tvorcom obsahu priebežne evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasností konzultovať svoje daňové povinnosti s odborníkmi.

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