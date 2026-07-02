Megaprojekt v Trenčíne. Na Považí sa budú vyrábať tanky, v pozadí je český zbrojársky magnát

Foto: CSG Defence, Pexels

Martin Cucík
Na Slovensku sa budú vyrábať tanky. Za plánom stojí zbrojárska spoločnosť CSG, ktorú ovláda Michal Strnad.

Slovensko sa má v najbližších rokoch stať súčasťou výroby modernej ťažkej vojenskej techniky pre európske a aliančné armády. V Trenčíne sa pripravuje vznik nového priemyselného projektu, ktorý má spojiť slovenskú výrobnú kapacitu so zahraničnými partnermi v oblasti obrnených vozidiel.

Za projektom stojí spolupráca skupiny CSG Defence a tureckej spoločnosti FNSS. Spoločne plánujú vytvoriť spoločný podnik s názvom Danube Defence Systems, ktorý má sídliť v Trenčíne.

Vlastnícka štruktúra má byť rozdelená tak, že CSG Defence získa väčšinový podiel 51 %, zatiaľ čo FNSS bude držať 49 %. Výroba sa má sústrediť najmä do existujúceho závodu MSM Land Systems v Trenčíne, ktorý sa má stať hlavným výrobným bodom pre pásové obrnené platformy. Informoval o tom portál Forbes.

Príležitosť pre domáce firmy

Do projektu má byť zapojený aj širší slovenský priemysel, pričom časť komponentov a dodávok by mali zabezpečovať domáce firmy. V Trenčíne sa nepočíta len s montážou, ale aj s výrobou častí vozidiel, integráciou systémov a finálnymi skúškami. Presný počet nových pracovných miest zatiaľ odhadnutý nie je.

Hlavným produktom spoločného podniku má byť vozidlo Karpat 120, ktoré je navrhnuté ako stredne ťažká bojová platforma. Na jeho vývoji sa okrem FNSS podieľa aj MSM Land Systems a talianska spoločnosť Leonardo.

CSG Defence je súčasťou jednej z najväčších stredoeurópskych zbrojárskych skupín a zastrešuje viacero výrobcov vojenskej techniky. FNSS patrí medzi etablovaných výrobcov obrnených vozidiel s dodávkami pre viaceré krajiny NATO aj mimo neho.

Tank CFL-120 Karpat podľa portálu Defence Turkey prichádza na trh v období, keď mnohé armády prehodnocujú podobu svojich pozemných síl. Pri modernizácii hľadajú kompromis medzi výkonnými hlavnými bojovými tankmi, mobilnými prostriedkami palebnej podpory a nákladmi na obstaranie aj následnú prevádzku vojenskej techniky.

Tank CFL-120 Karpa
Foto: CSG

Výrobcovia zároveň predpokladajú, že CFL-120 Karpat nebude zaujímavý iba pre európskych zákazníkov. Osloviť by mohol aj spojenecké i ďalšie krajiny, ktoré modernizujú svoje obrnené jednotky a zároveň hľadajú finančne udržateľné riešenia pre široké spektrum vojenských úloh.

Medzi potenciálne trhy patria aj vybrané štáty v Ázii, na Blízkom východe a v Afrike, kde ozbrojené sily často požadujú kombináciu silnej výzbroje, vysokej mobility, spoľahlivej prevádzkyschopnosti a schopnosti nasadenia v náročných terénnych podmienkach.

CSG sa na svojom webe chváli, že hlavnými piliermi jej podnikania sú obranný a bezpečnostný priemysel, ale aj letecký, železničný a automotive priemysel. Exportuje do viac ako 70 krajín sveta a zamestnáva viac ako 14 000 ľudí nielen v Európe, ale aj v USA či v Indii.

Práve globálny úspech holdingu CSG a jeho masívna expanzia na Slovensko, vrátane nového trenčianskeho projektu Danube Defence Systems, úzko súvisia s menom muža, ktorý dnes stojí na čele tohto impéria. Celú skupinu totiž riadi iba 33-ročný Čech Michal Strnad.

Jeden z najbohatších Európanov

Ten sa vďaka raketovému rozmachu zbrojárskeho priemyslu zaradil medzi najbohatších ľudí v strednej Európe. Podľa rebríčka Bloomberg Billionaires Index dokonca na pozícii najbohatšieho Čecha vystriedal Renátu Kellnerovú (vlastníčku skupiny PPF, pod ktorú spadá aj televízia Markíza). Jeho majetok sa dnes odhaduje na viac ako 17 miliárd dolárov (približne 14,8 miliardy eur).

Robert Kaliňák (SMER - SD), generálny riaditeľ MSM Marián Goga a predseda predstavenstva Czechoslovak Group Michal Strnad
Foto: TASR – Martin Medňanský

Masívny skok v tržbách holdingu, ktoré v roku 2023 vzrástli na trojnásobok oproti roku 2021 a presiahli 1,73 miliardy eur, urýchlil najmä zvýšený dopyt po zbraniach a munícii v Európe. Kritici Strnadovi vyčítajú, že profituje na rusko-ukrajinskej vojne. Mladý miliardár však obvinenia odmieta.

Výrobu zbraní vníma ako „presnú strojárčinu“ a priemysel ako každý iný. Argumentuje tým, že európska obrana bola posledné desaťročia podfinancovaná a vlády teraz iba dopĺňajú prázdne zásoby. Zároveň zdôrazňuje, že CSG sa zameriava na obranný, nie útočný priemysel a jej cieľom nie je, aby sa ľudia navzájom vraždili.

Že hľadá príležitosti aj inde, dokazujú investície mimo zbrojárstva. Vlastní napríklad podiely v pražskej klinike pre umelé oplodnenie či v luxusnom hoteli Four Seasons.

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