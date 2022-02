Kvíz o slovenských minciach a bankovkách. Na 100 % ho urobí iba ten, kto si našu starú menu dokonale pamätá

Napriek tomu, že eurom platíme už dlhé roky, stále sa nájde na Slovensku veľa ľudí, ktorí ešte prepočítajú eurá na slovenské koruny a na starú menu nedajú dopustiť, či dokonca by boli za jej opätovný návrat. Nech je to ako chce, od roku 1993 do roku 2009 sme platili slovenskými mincami a bankovkami, ktoré mnohým prirástli k srdcu. Ani sa nezdá, že je to už vyše 13 rokov, ako ich nepoužívame. Spomínate si na ne ešte? Dnes vám otestujeme práve z toho, ako si na našu starú menu pamätáte. Zvládnete to?

