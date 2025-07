Fico má najväčšiu dôveru, no voľby by vyhralo Progresívne Slovensko. Hlas aj Matovič výrazne zaostali

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici júla 2025, najviac hlasov by získalo Progresívne Slovensko. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry SANEP pre televíziu ta3. Do parlamentu by sa podľa aktuálnych čísel dostalo sedem politických subjektov.

Prvé miesto patrí PS, no v rebríčku dôveryhodnosti vedie Robert Fico. Zdrojom dát je prieskum agentúry SANEP pre televíziu ta3, ktorý prebiehal od 10. do 18. júla 2025. Realizovaný bol na vzorke 2 600 respondentov.

Voľby by vyhralo PS, nasledoval by Smer a Republika

Progresívne Slovensko by podľa výsledkov oslovilo 21,1 percenta rozhodnutých voličov. Smer-SD by skončil na druhom mieste s podporou 20,7 percenta. Tretie miesto by obsadila Republika, ktorú by volilo 10,2 percenta respondentov.

Strana Hlas-SD by získala 9,3 percenta hlasov. Hnutie Slovensko by podporilo 7,4 percenta respondentov, KDH by získalo 6,9 percenta a SaS 6,5 percenta. Rozhodnutých je 69,5 percenta opýtaných. Ďalších 10,1 percenta sa ešte nevie rozhodnúť a 20,4 percenta by sa volieb nezúčastnilo.

Mimo hry by zostali Demokrati, SNS aj Sme rodina

Do parlamentu by sa nedostali Demokrati so ziskom 4,8 percenta. SNS by podporili štyri percentá respondentov. Aliancia-Szövetség by získala 3,5 percenta a Sme rodina tri percentá.

Pri prepočte na mandáty by Progresívne Slovensko získalo 39 poslaneckých kresiel. Smer-SD by obsadil 38 mandátov. Republika by mala v parlamente 19 zástupcov, Hlas-SD 17, Hnutie Slovensko by obsadilo 13 kresiel, KDH a SaS po 12.

Najdôveryhodnejším lídrom je Fico, hneď za ním Šimečka

Prieskum zisťoval aj dôveru v lídrov politických strán. Najvyššiu dôveru získal Robert Fico, ktorému dôveruje 39 percent opýtaných, zatiaľ čo nedôveru vyjadrilo 51 percent respondentov. Na druhom mieste skončil Michal Šimečka s dôverou 38 percent a nedôverou na úrovni 50 percent.

Rovnaký výsledok dôvery, teda 29 percent, dosiahli Matúš Šutaj Eštok a Milan Uhrík. Šutajovi Eštokovi nedôveruje 55 percent respondentov, Uhríkovi 50 percent.

Naď a Danko s najvyššou nedôverou, Matovič výrazne zaostáva

Ďalší v poradí je Milan Majerský, ktorému dôveruje 25 percent opýtaných, nedôveruje mu 52 percent. Branislav Gröhling má dôveru 23 percent a nedôveru 57 percent. Igor Matovič dosiahol dôveru 15 percent, no zároveň mu nedôveruje až 68 percent respondentov.

Jaroslav Naď má dôveru 11 percent a nedôveru na úrovni 75 percent. Andrej Danko získal dôveru deviatich percent ľudí, pričom nedôveru mu vyjadrilo 77 percent respondentov. Boris Kollár a László Gubík zhodne získali dôveru ôsmich percent opýtaných. Kollárovi nedôveruje 69 percent, Gubíkovi 56 percent respondentov.