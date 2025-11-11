Obľúbené seriály sa blížia ku koncu. Dunaj a Sľub sú pred bránami finále, jeden dostane menej epizód, ako sa čakalo

Blíži sa sviatočné obdobie a hoci sa na december mnohí tešia, či už je to pre atmosféru alebo vďaka dňom oddychu, zároveň sa musia pripraviť na to, že sa zmení aj televízny program. Televízie sa totiž pomaly prepínajú do vianočného režimu a popri prvých vianočných reklamách už čoskoro budete môcť sledovať aj rôzne tematické filmy. Čo naopak z obrazoviek zmizne, sú denné seriály.
Len nedávno na obrazovkách začala 12. séria Dunaja, k vašim službám, pričom zmenu postrehol len málokto. Televízia totiž medzi sériami nespravila pauzu, ale plynulo pokračovala vo vysielaní, pokračujúc v rozrobených zápletkách. Napriek tomu, že nová séria ešte len začala, portál Mediaboom informoval, že čoskoro skončí a stane sa tak najkratšou sériou v histórii seriálu.
Skončí skôr, než sa čakalo
Podľa informácií portálu by mala televízia Markíza odvysielať poslednú epizódu 12. série vo štvrtok 4. decembra 2025 po 20.30 h. Očakáva sa však, že sa diváci so seriálom rozlúčia o týždeň neskôr vďaka špeciálnej epizóde. Tá už bude tretia, ktorú televízia natočila, keďže predošlé diváci videli pred sviatkami v rokoch 2023 a 2024. Predpokladá sa, že tohtoročná bude odvysielaná v utorok 9. decembra.
Čo sa týka pokračovania seriálu, hovorí sa o tom, že na jar by sa mal Dunaj, k vašim službám vrátiť s 13. a 14. sériou a po letnej pauze, na ktorú sú už diváci zvyknutí, by sa mal zas vrátiť na jeseň a to rovno s 15. aj 16. sériou. „Plány televízie by mohol zmeniť iba rapídny odchod divákov od seriálu,“ upozorňuje Mediaboom. Ako sme vás pritom informovali v článku, už teraz sa na tvorcov seriálu valí kritika, keďže podľa divákov majú príliš veľa postáv a zápletiek, čo vedie k tomu, že zabúdajú na dôležité detaily. Navyše sa diváci tiež sťažovali na to, že v poslednej dobe nie sú v seriáli žiadne pozitívne momenty.
Nahlásiť chybu v článku