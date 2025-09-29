Rozdelila divákov na dva tábory. Súťažiaca z Farmy má fanúšikov aj kritikov, rozoberajú ju dokonca viac ako Mišku

Tento rok diváci komentujú najmä ženské účastníčky.

Rovnako ako v predošlých sériách, ani v tejto nechýbajú na Farme okrem práce aj dráma, romantika či konflikty. Niektoré vznikli pod vplyvom alkoholu, iné sa stupňovali už od začiatku. Nie každý si totiž sadne so všetkými, a preto sa môže stať, že na malom statku nastane veľmi rýchlo ponorková choroba.

O konfliktoch Dorky a Mišky sme vás už informovali. Tieto dve sa totiž hádajú snáď už od začiatku, keď Dorka odmietla Miške pomôcť zbierať bylinky. To bol však len slabý odvar oproti tomu, ako Miška neskôr nazvala Dorotinu mamu šte**ou, a aj keď sa jej za to neskôr ospravedlnila, rozhodne to konflikt medzi nimi neurovnalo.

Dorka nemá len kritikov

Hoci by sa tak mohlo týmto dvom súťažiacim odporúčať, aby sa od seba držali ďalej, zdá sa, že robia presný opak. Ešte nedávno sa jedna do druhej obúvali s tým, že tá druhá je tá, ktorá začína konflikt, čím sa dostali do ďalšej hádky. Teraz sa Dorka rozhodla povedať, čo si o Miške myslí potom, ako priznala svoj vzťah s Mariánom. A Miška samozrejme zareagovala, no nielen slovami, ale tiež slinami.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

„Mi príde, že Dorota sa nevie rozhodnúť, či Mišu nenávidí alebo má rada ako „kamku“,“ okomentovala ich vzťah na Farme trefne diváčka pod týmto videom. Zvyšné komentáre boli prakticky rozdelené na dva tímy. Tých, ktorí tvrdili, že Dorka Miške závidí chlapa a tých, ktorí písali, že Dorka len povedala pravdu a vyjadrila aj názor divákov na Miškino rozhodnutie.

Nie div, že po týchto protichodných reakciách sa televízia rozhodla bližšie zistiť názor divákov na Dorotu. Na prvý pohľad sa totiž zdalo, že je viac nenávidená než podporovaná, no nový príspevok ukázal, aká je skutočná pravda.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

„Nevyspelá osoba, ktorá vie, že má problémy s psychikou a sebaovládaním, ale inak ako formálne si to aj tak nepripustí. A ešte si robí žarty z toho, keď jej kolegovia povedali, že jej držia lôžko na psychiatrii. Však vedia prečo,“ skonštatoval divák a ďalší sa hneď pridal: „Ja neviem. Ona sa vie uraziť na všetko a berie to vážne. Ona má podľa mňa nejaké psychické problémy a skoro na všetko sa sťažuje, proste nechápem.“

Potom tu bola skupina divákov, ktorá je niekde medzi a zdá sa, že si názor na ňu ešte len tvorí. „Toto by bolo veľmi silné dievča, keby si spracovalo traumy. Verím, že sa jej to raz podarí. Zatiaľ jej to berie veľa sily,“ písala žena. Druhá zas priznala: „Túto osobu buď miluješ, alebo nenávidíš, nič medzi a ja to mám každý diel inak.“

A samozrejme, Dorka si počas svojho účinkovania na Farme našla aj množstvo fanúšikov. „Ja jej fandím. Na nič sa nehrá, je to mladé dievča, čo na srdci, to na jazyku. A tí, čo ju súdia, nech sa pozrú najprv na seba, aké poruchy majú oni, lebo vidím, že už sa tu každý hrá na psychológa,“ odkázala diváčka. Tento názor pritom nemá len ona jediná.

„Reálne Dorka iba hovorí nahlas to, čo si všetci myslíme. Pochopím, že jej rétorika nemusí byť každého šálok kávy, ale povedala nejaké klamstvo?“ smiala sa ďalšia. Iné podporné komentáre napríklad zneli: „Si moja favoritka vo finále,“ alebo „Ona je tam proste top.“

