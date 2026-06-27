Fail pod Kameňom: Fanúšikovia festivalu sa búria, založili si vlastnú skupinu. Žiadajú späť peniaze

Festival Rock pod Kameňom sprevádza jedna kontroverzia za druhou. Organizátori pôvodne hlásili jeho zrušenie, napokon sa predsa len konal, no nie všetci fanúšikovia sú spokojní. Založili sa vlastnú facebookovú skupinu.
Nespokojní fanúšikovia spájajú sily
Ak nazriete do oficiálnej Facebookovej skupiny festivalu Rock pod Kameňom, všimnete si, že komentovanie pod príspevkami bolo obmedzené. Fanúšikovia sa ale sťažujú, že niektorých z nich organizátori rovno zablokovali. Rozhodli sa preto vytvoriť si vlastnú skupinu s názvom Rock pod Kameňom – fanúšikovia, ktorých organizátor zablokoval.
“No čo, koľko nás je rovnako sklamaných z diania okolo festivalu, predovšetkým z konania pánov organizátorov? Namiesto ospravedlnenia či elementárnej pokory je blok, urážky, označovanie za vinníkov všetkých naokolo. Myslite, že sa dožijeme nejakej kompenzácie?,” píše sa v prvom príspevku v skupine. V čase písania článku má skupina 262 sledovateľov.
Radia, ako postupovať v prípade, ak chcete podať reklamáciu
V ďalšom príspevku nájdete odkaz na stránku s názvom Fail pod Kameňom. Je určená pre tých, ktorí majú v pláne žiadať od organizátorov vrátenie peňazí za vstupenky.
“Festival bol inzerovaný s veľkým line-upom na viacerých pódiách (Europe, Helloween, Black Eyed Peas, Within Temptation, Pretty Maids, Axxis, Sonata Arctica, Michal David a desiatky ďalších). Reálne sa však konal v zásadne osekanej podobe: jedno pódium, prevažne lokálne mená a väčšina ohlásených headlinerov svoju účasť zrušila,” píše sa na webe.
“Dostal si tak zásadne inú službu, než aká bola inzerovaná a za akú si zaplatil. Organizátor ponúkol len toľko, že jednodňová vstupenka platí na všetky tri dni. Práve to je dôvod, pre ktorý môžeš žiadať vrátenie ceny vstupenky,” uvádza sa na ňom. Dozvedáme sa, že nejde o právne poradenstvo, len o súhrn otázok a odpovedí, ktoré majú byť praktickou pomôckou pri spisovaní reklamácie.
Priestor vraj dostali hudobníci, ktorí “ukázali svoj charakter”
O dianí na festivale sme vás priebežne informovali aj my. V sobotu sa v areáli festivalu mali predstaviť mená ako Tarverp, Last Tale, Atlantída, Ravenclaw, Teraborsuk, The Now a Bullet Holes. Ak sa pozrieme na pôvodný plagát, ktorý lákal na kúpu lístkov drahších ako 100 eur, väčšina z vystupujúcich sa na ňom nenachádza. Organizátori festivalu aj tak zverejnili príspevok, v ktorom ďakovali fanúšikom, ale aj kapelám, ktoré na festival neprišli. Dali tak vraj priestor iným skvelým hudobníkom a “ukázali svoj charakter”.
“Chceme sa poďakovať všetkým médiám a haterom, vďaka vašej nenávisti sa spustila lavína priazne a taký záujem, aký momentálne festival má, nikdy v histórii nemal,” uvádzajú ďalej. Pár uštipačných slov sa ušlo aj politikom, ktorí si vraj zbabelo robili zábery spoza plota.
Čo spustilo ošiaľ?
Celý mediálny ošiaľ okolo festivalu sa začal pred niekoľkými dňami, kedy organizátori zverejnili informáciu o tom, že festival budú musieť posunúť. “Toto je jedno z najťažších oznámení, aké sme za dlhé roky existencie festivalu ROCK POD KAMEŇOM museli napísať. Po dôkladnom zhodnotení celej situácie sme sa rozhodli, že festival ROCK POD KAMEŇOM 2026 sa neuskutoční v pôvodne plánovanom termíne a bude presunutý na nový dátum, ktorý vám oznámime hneď, ako budeme mať potvrdené všetky potrebné náležitosti,” začali oznámenie kompetentní.
Ako ďalej uviedli, dôvodom je ekonomická realita organizovania veľkých hudobných podujatí. Rásť mali v poslednej dobe prakticky všetky náklady spojené s organizovaním takejto veľkej udalosti. Následne prišlo video, v ktorom sa napokon situácia úplne otočila. Jeden z organizátorov hovoril o zázraku, ktorý nikto nečakal. Ako sa ukázalo, festival podporila slovenská vláda sumou 80-tisíc eur. Ani to však do Belej nad Cirochou opätovne nepritiahlo najväčšie hviezdy, ktoré na svojich sociálnych sieťach vystúpenie odriekli. Zároveň sa do poslednej chvíle nevedelo, kto na festival skutočne dorazí.
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