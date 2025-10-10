Extrémne lacné pivo a divné sladkosti: Čech ukazuje najväčšie bizarnosti, aké nájdete v českých, ale aj slovenských obchodoch

Ak navštevujete tie isté obchody roky, zrejme ste na ne zvyknutí a veľa vecí vás už príliš neprekvapí. Ak sem ale na nákup zavíta niekto zo zahraničia, môže ostať prekvapený. Český novinár ukazuje bizarnosti, ktoré nám prídu normálne.
Toto sa vo svete len tak nevidí
Český novinár Jan Rubeš je okrem iného známy vďaka YouTube kanálu Honest Guide. Ľudí vystríha pred rôznymi turistickými pascami a ukazuje, kde sa môžu – najmä v Prahe – najesť, napiť a zabaviť vskutku kvalitne. Kanál má vyše 1,8 milióna odberateľov a Jan v jednom z videí ukázal, na aké bizarnosti môžete v českých obchodoch natrafiť. Vzťahuje sa to však aj na tie slovenské.
Ako prvé Jan vyzdvihuje, že väčšina supermarketov má vlastnú pekáreň a takmer vždy si môžete kúpiť čerstvé rožky, chlieb či iné pečivo. Výhodou je aj to, že si môžete vziať celý chlieb a nechať si ho v obchode v prístroji nakrájať na rovnaké krajce. V nejednej krajine to nie je samozrejmosť. Jeden z komentujúcich ale upozornil, že pečivo sa nepečie na mieste, ale dováža sa mrazené a v supermarkete sa len dopeká.
Ďalším prekvapením pre cudzincov môže byť Jesenka či Pikao, kondenzované mlieko v tube, ktoré sa údajne dáva do kávy, no ľudia si ho užívajú samostatne ako sladkosť. Bizarnou je podľa Jana ulička so šampanským, kde však v skutočnosti žiadne šampanské nie je, len šumivé vína. Pravé šampanské je totiž len to, ktoré pochádza z francúzskej oblasti Champagne.
Obrovský výber lacného alkoholu a detské šampanské
Navyše, nie v každej krajine kúpite bežne alkohol v supermarkete, ale len v špecializovanom obchode. V Česku, ale aj na Slovensku, je ponuka alkoholu v bežných obchodoch obrovská. Zvláštnosťou je šampanské pre deti. Aj keď neobsahuje alkohol, vyzerá ako klasické šampanské vo fľaši lákavej pre deti. Jan poukazuje na to, že kedysi sa dali kúpiť žuvačky vyzerajúce ako cigarety. Tie ale boli zakázané. Prečo je teda detské šampanské naďalej bežne predávané?
Aby toho nebolo málo, alkohol je neraz extrémne lacný a pivo môžete kúpiť už od 50 centov. Samostatnou kapitolou je enormný výber nealkoholických pív. Unikátom sú však aj lokálne minerálky, na ktoré mnohí nedajú dopustiť.
Toto ľudí prekvapuje
Za zvláštnosť, ktorú nenájdete len tak hocikde vo svete, považuje Jan Sójový suk. Priznáva, že vlastne ani nevie, čo to je, okrem toho, že to chutí ako sója a cukor. Prirovnáva to k tyčinke Mars či Snickers, avšak bez všetkých prísad a vlastne bez chuti.
Niektorí komentujúci zo zahraničia prišli s vlastnými postrehmi. Prekvapuje ich napríklad, že v supermarketoch v Česku a na Slovenku nenájdete zamestnanca, ktorý by vám nákup odložil do tašiek. Každý musí sám zvládnuť platenie aj odkladanie nákupu, čo niektorým pripadá chaotické.
