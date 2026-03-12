Európska únia navrhla misiu na kontrolu ropovodu Družba: Čaká na odpoveď Ukrajiny

Čaká sa na odpoveď Kyjeva.

Európska únia navrhla vyslanie misie na kontrolu ropovodu Družba na území Ukrajiny a čaká na odpoveď Kyjeva. Vo štvrtok to oznámila hovorkyňa Európskej komisie Anna-Kaisa Itkonenová na tlačovej konferencii v Bruseli, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

„V tejto otázke vedieme intenzívne rokovania a sme v kontakte s Ukrajinou, a to už niekoľko týždňov, ako aj s členskými štátmi, ktorých sa táto otázka najviac týka,“ poznamenala hovorkyňa.

Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a Slovenska od 27. januára. Podľa Ukrajiny ho poškodil ruský útok na zariadenie v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Premiéri Maďarska Viktor Orbán a Slovenska Robert Fico vinia Kyjev z politického vydierania a tvrdia, že ropovod poškodený nie je. Ukrajina to odmieta.

Podľa Blanára prebieha diskusia

Maďarsko v stredu informovalo, že na Ukrajinu vyslalo delegáciu na rokovanie o ropovode. Podľa Kyjeva však táto skupina nemá žiadny oficiálny štatút. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer vyhlásil, že o príchode maďarskej delegácie nevedel. Podľa jeho slov mu ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že na Ukrajinu pricestovala skupina ľudí z Maďarska, ktorých cesta bola označená za súkromnú.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo štvrtok prezradil, že medzi maďarskou a slovenskou stranou prebiehala diskusia o účasti na inšpekcii poškodeného ropovodu Družba. Poukázal na to, že Maďarsko sa rozhodlo uskutočniť svoju návštevu skôr, než pôvodne plánovalo.

Blanár zdôraznil, že Slovensko požiadalo ukrajinskú stranu, aby umožnila vykonať inšpekciu. „Rovnako to bolo aj z úrovne Európskej únie, kde priamo zastúpenie Európskej únie v Kyjeve požiadalo ukrajinskú stranu, aby sme mohli urobiť inšpekciu za účasti aj európskych expertov, čo ukrajinská strana doteraz odmieta,“ dodal.

