Európska komisia navrhla balík opatrení v oblasti technologickej suverenity EÚ. Dotkne sa aj umelej inteligencie

Európska komisia (EK) v stredu predstavila balík opatrení v oblasti európskej technologickej suverenity, ktoré posilnia európske kapacity v oblasti polovodičov, umelej inteligencie, cloudu a otvoreného zdroja. Informuje o tom spravodajca TASR.
Balík obsahuje dva legislatívne návrhy – zákon o čipoch 2.0 a zákon o rozvoji cloud computingu a umelej inteligencie, ako aj stratégiu s otvoreným zdrojovým kódom a strategický plán digitalizácie a umelej inteligencie v energetike.
Chcú vybudovať udržateľnejšiu digitálnu budúcnosť
Tieto opatrenia podporujú ambíciu Európskej únie (EÚ) stať sa kontinentom umelej inteligencie, posilniť jej digitálnu autonómiu a vybudovať udržateľnejšiu digitálnu budúcnosť. Rozšíria výber základných technológií pre podniky, občanov a orgány verejnej správy.
Komisia pripomenula, že Európa zostáva vo veľkej miere závislá od dodávateľov základných digitálnych technológií mimo EÚ a šírenie umelej inteligencie zvyšuje dopyt po výpočtovej kapacite.
Zákon o čipoch, ktorý platí od roku 2023, bol reakciou EÚ na kritické zraniteľnosti v globálnom dodávateľskom reťazci polovodičov. Únia však stále závisí od tretích krajín, pokiaľ ide o pokročilú výrobu a navrhovanie čipov.
Zákon o čipoch 2.0 podporí budovanie kapacít v oblasti špičkových polovodičových technológií, ktoré poháňajú aplikácie umelej inteligencie. Urýchli vydávanie povolení, prehĺbi spoluprácu s partnermi a zavedie značku excelentnosti pre európske polovodičové regióny. Európski výrobcovia čipov nadviažu na dopyt po rastových odvetviach, ako sú dátové centrá, poskytovatelia cloudových služieb a gigatovárne umelej inteligencie.
Podporia aj výskum
Zákon o rozvoji cloud computingu a umelej inteligencie je súčasťou akčného plánu EK pre umelú inteligenciu. Jeho cieľom je strojnásobiť kapacitu dátových centier v Európe počas piatich až siedmich rokov. Zákon podporí výskum a inovácie v oblasti špičkových a udržateľných technológií a ambície spojené s umelou inteligenciou so záväzkami v oblasti klímy. Zjednoduší podmienky zavádzania dátových centier v celej EÚ. Zavedie jednotný rámec pre celú EÚ na posúdenie suverenity v oblasti cloud computingu a umelej inteligencie.
Podporí sa ním aj koordinovanejší prístup k zavádzaniu umelej inteligencie vo všetkých členských štátoch, a to aj prostredníctvom centier skúseností a zrýchlenia pre umelú inteligenciu.
EK uviedla, že Európa je domovom viac ako troch miliónov prispievateľov s otvoreným zdrojovým kódom. Prinášajú digitálne riešenia vyrobené v Európe, pre Európu, založené na európskych zásadách a hodnotách. Stratégia otvorených zdrojov stavia na tejto sile s cieľom rozvíjať a poskytovať viac suverénnych riešení. Rozšíri alternatívy s otvoreným zdrojovým kódom v oblastiach ako cloud, umelá inteligencia, internetové technológie, kybernetická bezpečnosť a polovodiče. Stratégia podporí väčšie využívanie otvoreného zdroja vo verejnej správe.
Komisia tvrdí, že digitalizácia európskeho energetického sektora je naliehavejšia ako kedykoľvek predtým, keďže vysoké ceny energie tlačia na konkurencieschopnosť priemyslu a rozpočty domácností. Rast digitálnej infraštruktúry v EÚ zvýši aj dopyt po elektrickej energii. Strategický plán pre digitalizáciu a umelú inteligenciu v energetickom sektore sa zaoberá oboma aspektmi. Stanovuje, ako môže umelá inteligencia a iné digitálne riešenia zabezpečiť udržateľnú integráciu digitálnej infraštruktúry do energetického systému a zefektívniť európsky energetický systém.
Plán má zabezpečiť udržateľnú a transparentnú integráciu dátových centier do energetického systému EÚ. Komisia uľahčí spoluprácu medzi energetickým a digitálnym sektorom. Plán takisto urýchli zavádzanie digitálnych riešení s cieľom zlepšiť a zmodernizovať európsku elektrickú infraštruktúru.
Nový plán pomôže vybudovať i zvrchované a bezpečné modely umelej inteligencie pre odvetvie energetiky, ktoré budú „vyškolené“ na základe európskych údajov a vyvinuté európskymi spoločnosťami.
Tieto legislatívne návrhy ešte musí prerokovať Európsky parlament a Rada EÚ.
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