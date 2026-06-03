Naši susedia chcú na svojom území zriadiť stálu základňu amerických vojsk. Čím prehĺbia ich obranné väzby

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Poľsko-americká obranná spolupráca sa pravdepodobne rozrastie.

Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v stredu oznámil, že americkému ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi odovzdal oficiálny návrh na vytvorenie novej stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Oznámil to v príspevku na sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.

Podľa Kosiniaka-Kamysza sa angažovanosť Spojených štátov v oblasti bezpečnosti Poľska neznižuje a v budúcnosti by sa mohla ešte posilniť. Návrh novej základne označil za súčasť úsilia o ďalšie prehĺbenie obranných väzieb medzi Varšavou a Washingtonom.

Poľsko-americká obranná spolupráca sa pravdepodobne rozrastie

„Bezpečné Poľsko znamená silnú armádu, silnú spoločnosť a silné spojenectvá,“ napísal. Téma prítomnosti amerických vojakov v Poľsku patrí dlhodobo medzi kľúčové oblasti poľsko-americkej obrannej spolupráce.

Americký prezident Donald Trump v máji vyhlásil, že Spojené štáty presunú do Poľska ďalších 5 000 vojakov. Uviedol to niekoľko dní po tom, čo Washington oznámil odloženie pôvodne plánovaného nasadenia v rámci širších zmien rozmiestnenia síl USA v Európe.

Foto: SITA/AP

Spojené štáty sa podľa vyjadrenia bývalého šéfa poľského Úradu národnej bezpečnosti (BBN) Dariusza Lukowského pre denník Rzeczpospolita z Poľska už nestiahnu. V krajine ich udržia sklady amerických zbraní či budované jadrové elektrárne s americkými technológiami.

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