Európska armáda o krok bližšie: Ďalšia krajina EÚ žiada o jej zriadenie

Španielsko bude naliehať na EÚ, aby sa priklonila k vytvoreniu spoločnej armády, ktorá by mala pôsobiť ako odstrašujúci prvok. Pre agentúru Reuters to v stredu uviedol španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. Potrebné však podľa neho je, aby EÚ najskôr integrovala svoj obranný priemysel, informuje TASR.
Šéf španielskej diplomacie zdôraznil, že cieľom takejto armády by nebolo nahradiť NATO. „Musíme však ukázať, že Európa nie je miestom, ktoré sa nechá vydierať vojensky alebo ekonomicky,“ vysvetlil.
Obava, či budú európski občania ochotní pôsobiť v spoločnej armáde, je „legitímnou súčasťou diskusie“, avšak šanca na zhromaždenie kritického množstva vojakov by v takomto scenári bola vyššia ako na národnej úrovni, myslí si Albares. „Spoločné úsilie by bolo účinnejšie ako 27 samostatných národných armád,“ uviedol.
Idea z čias studenej vojny
Reuters pripomína, že koncepcia integrácie národných vojenských síl do nadnárodnej európskej armády bola prvýkrát navrhnutá v roku 1951 s cieľom čeliť Sovietskemu zväzu a zabezpečiť, aby nemecké prezbrojenie neohrozovalo jeho susedov.
Francúzsky parlament však ideu v roku 1954 zamietol. „Myšlienka európskej obrany stála pri vzniku EÚ. Je na mojej generácii, aby túto úlohu dokončila,“ deklaroval Albares.
