Ďalšia krajina sa pripravuje na najhoršie: Prebieha tichý výcvik vojakov, sú pár kilometrov od Ruska

Foto: Profimedia

Martin Cucík
Na severe Nórska prebieha tichá príprava na najhoršie. V mrazoch a permanentnom napätí sa tam vojaci pripravujú na možný jadrový stret.

Zatiaľ čo politickú pozornosť v Európe pohlcujú vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o Grónsku a spor o budúcnosť Arktídy, na jej severnom okraji prebieha úplne iný príbeh. V zasnežených horách severného Nórska sa britskí elitní vojaci pripravujú na možný ozbrojený konflikt s Ruskom.

Výcvik prebieha v tábore Camp Viking v oblasti Skjold na severe Nórska. Hoci britská armáda tu bola už počas studenej vojny, samotné zariadenie vzniklo v roku 2023 ako priama reakcia na ruskú inváziu na Ukrajinu. Jeho význam odvtedy rýchlo rastie. Informoval portál Politico.

To, prečo je tu situácia taká napätá, odhalí pohľad na mapu. Len niekoľko kilometrov od nórskych hraníc sa nachádza polostrov Kola a prístav Murmansk, kde Rusko sústreďuje kľúčovú časť svojich jadrových síl.

Photo: PO Phot Si Ethell/MOD, OGL v1.0OGL v1.0, via Wikimedia Commons

Ide o oblasť s najväčšou koncentráciou jadrových zbraní na svete. V prípade krízy by sa teda táto časť Arktídy stala okamžite centrom napätia. Túto jar má kapacita dosiahnuť približne 1 500 vojakov a v budúcom roku až 2 000. Británia tak výrazne posilňuje svoju vojenskú prítomnosť v regióne.

Príprava na článok 5

Cvičenia v Camp Viking sú navrhnuté ako realistická príprava na situáciu, v ktorej by Severoatlantická aliancia musela aktivovať článok 5 o kolektívnej obrane.

Ilustračná foto: Unsplash

Podľa veliteľa britských síl, brigádneho generála Jaimieho Normana, ide o reakciu na zásadnú zmenu bezpečnostného prostredia. „Už nie sme v stave mieru,“ vyjadril sa pre Politico.

Plán Arctic Sentry

Londýn a Oslo preto podporujú myšlienku vzniku novej aliančnej misie s názvom Arctic Sentry. Jej cieľom by bolo posilniť vojenskú spoluprácu v Arktíde, odradiť Rusko a zároveň uistiť Spojené štáty, že Európa berie bezpečnosť regiónu vážne.

Zatiaľ však nie je jasné, ako by misia vyzerala v praxi. Diskutuje sa o pozemných, námorných aj leteckých operáciách, ako aj o rozšírení výcviku do oblasti Grónska a na strategické námorné trasy.

Práve tie sa v poslednom období stali miestom pohybu tieňových flotíl, prepravujúcich sankcionovanú ruskú ropu, a objavili sa aj prípady poškodenia podmorských komunikačných káblov.

Ukrajina v tieni Trumpa

Európske sily tak majú pred sebou ďalšiu výzvu a situácia sa im komplikuje. Aj keď šanca, že by Donald Trump naozaj použil silu v prípade Grónska, je malá, vyvolalo to dostatočné napätie na to, aby krajiny EÚ na chvíľu odvrátili zrak od Ukrajiny. Americký prezident im nedal inú šancu.

To všetko v čase, keď je Kyjev pod najväčším náporom od začiatku vypuknutia vojny v roku 2022.

Foto: SITA

Bezpečnostní analytici však upozorňujú, že NATO zatiaľ postupuje veľmi zdržanlivo. Podľa Rachel Ellehuusovej z analytického centra RUSI je cieľom vyslať signál jednoty bez toho, aby Aliancia otvorene dráždila Spojené štáty.

Zároveň poukázala na to, že chýba jasné verejné vyjadrenie vedenia NATO na podporu Dánska a Grónska, čo môže z dlhodobého hľadiska oslabiť dôveru v kolektívnu obranu.

Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon

