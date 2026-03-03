Vedci vyhĺbili na Antarktíde unikátnu jaskyňu: Môže zachrániť dôležitý materiál, kým bude neskoro

Jednou z úloh odborníkov na Antarktíde je zbierať vzorky z ľadových hlbín. Ide o akési časové schránky. Nedávno bola oficiálne otvorená ich prvá úschovňa.
Vedci vytvorili unikátne miesto
Ako informuje web IFL Science, nadácia Ice Memory Foundation v súčasnosti robí všetko, čo je v jej silách, aby stihla zhromaždiť a uskladniť ľadové jadrá z rýchlo miznúcich ľadovcov po celom svete. Vedcom sa podarilo vytvoriť unikátne miesto na ich uskladnenie. Ide o ľadovú jaskyňu nachádzajúcu sa 5 metrov pod povrchom vo výskumnej stanici Concordia na východnej antarktickej plošine.
Toto miesto slúži ako prírodná mraznička, ktorá udržiava stabilnú teplotu -52 °C po celý rok bez potreby umelého chladenia. V januári 2026 tu bola umiestnená prvá veľká zásielka. Vedci už dostali vzorku ľadového jadra z roku 2016 z Mont Blanc vo Francúzsku a novšiu vzorku z roku 2025 z Grand Combin vo Švajčiarsku.
Po odchode z Európy v polovici októbra 2025 prekonali zmrazené vzorky Stredozemné more, Atlantický oceán, Tichý oceán, Južný oceán a Rossovo more, až kým 7. decembra 2025 konečne dorazili na Antarktídu.
Záznam o minulosti
Čo sa vzoriek týka, ide o dlhé valce vyvŕtané z hlbín ľadu. Slúžia ako fyzický záznam o minulosti. Analýzou chemického zloženia uväznených vzduchových bublín a mikroskopických častíc môžu vedci rekonštruovať atmosférické podmienky hoc aj spred tisícok rokov.
„Budúce generácie výskumníkov budú môcť študovať minulé klimatické podmienky pomocou technológií, ktoré v súčasnosti ešte možno neexistujú,“ vysvetľuje Carlo Barbante, podpredseda nadácie Ice Memory Foundation.
Posledná generácia, ktorá môže konať
Nadácia dúfa, že v nasledujúcich rokoch sa jej podarí zozbierať vzorky z rôznych kútov sveta, vrátane Ánd či Kaukazu. Žiaľ, sú to preteky s časom. Od roku 2000 sa celosvetovo stratilo približne 5 percent ľadovcov. Niektoré z najviac postihnutých regiónov čelia až 39 % stratám.
Topenie ľadovcov okrem iného spôsobuje, že sa strácajú stáročia cenných informácií. Vedci dodávajú, že sú poslednou generáciou, ktorá ešte môže konať. Je to zodpovednosť, o ktorú sa delíme všetci. Čo sa jaskyne týka, nadácia zdôrazňuje, že tu nejde len o skladovanie ľadu. Ice Memory Foundation tiež navrhuje nový model globálnej vedeckej spolupráce, v ktorom zmrazené vzorky nepatria žiadnej jednej krajine, ale celému ľudstvu.
