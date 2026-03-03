Vedci vyhĺbili na Antarktíde unikátnu jaskyňu: Môže zachrániť dôležitý materiál, kým bude neskoro

Foto: Ice Memory Foundation

Petra Sušaninová
Sme posledná generácia, ktorá môže konať.

Jednou z úloh odborníkov na Antarktíde je zbierať vzorky z ľadových hlbín. Ide o akési časové schránky. Nedávno bola oficiálne otvorená ich prvá úschovňa.

Vedci vytvorili unikátne miesto

Ako informuje web IFL Science, nadácia Ice Memory Foundation v súčasnosti robí všetko, čo je v jej silách, aby stihla zhromaždiť a uskladniť ľadové jadrá z rýchlo miznúcich ľadovcov po celom svete. Vedcom sa podarilo vytvoriť unikátne miesto na ich uskladnenie. Ide o ľadovú jaskyňu nachádzajúcu sa 5 metrov pod povrchom vo výskumnej stanici Concordia na východnej antarktickej plošine.

Toto miesto slúži ako prírodná mraznička, ktorá udržiava stabilnú teplotu -52 °C po celý rok bez potreby umelého chladenia. V januári 2026 tu bola umiestnená prvá veľká zásielka. Vedci už dostali vzorku ľadového jadra z roku 2016 z Mont Blanc vo Francúzsku a novšiu vzorku z roku 2025 z Grand Combin vo Švajčiarsku.

Foto: Ice Memory Foundation

Po odchode z Európy v polovici októbra 2025 prekonali zmrazené vzorky Stredozemné more, Atlantický oceán, Tichý oceán, Južný oceán a Rossovo more, až kým 7. decembra 2025 konečne dorazili na Antarktídu.

Záznam o minulosti

Čo sa vzoriek týka, ide o dlhé valce vyvŕtané z hlbín ľadu. Slúžia ako fyzický záznam o minulosti. Analýzou chemického zloženia uväznených vzduchových bublín a mikroskopických častíc môžu vedci rekonštruovať atmosférické podmienky hoc aj spred tisícok rokov.

„Budúce generácie výskumníkov budú môcť študovať minulé klimatické podmienky pomocou technológií, ktoré v súčasnosti ešte možno neexistujú,“ vysvetľuje Carlo Barbante, podpredseda nadácie Ice Memory Foundation.

Foto: Ice Memory Foundation

Posledná generácia, ktorá môže konať

Nadácia dúfa, že v nasledujúcich rokoch sa jej podarí zozbierať vzorky z rôznych kútov sveta, vrátane Ánd či Kaukazu. Žiaľ, sú to preteky s časom. Od roku 2000 sa celosvetovo stratilo približne 5 percent ľadovcov. Niektoré z najviac postihnutých regiónov čelia až 39 % stratám.

Topenie ľadovcov okrem iného spôsobuje, že sa strácajú stáročia cenných informácií. Vedci dodávajú, že sú poslednou generáciou, ktorá ešte môže konať. Je to zodpovednosť, o ktorú sa delíme všetci. Čo sa jaskyne týka, nadácia zdôrazňuje, že tu nejde len o skladovanie ľadu. Ice Memory Foundation tiež navrhuje nový model globálnej vedeckej spolupráce, v ktorom zmrazené vzorky nepatria žiadnej jednej krajine, ale celému ľudstvu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slnko prvýkrát po niekoľkých rokoch prišlo o škvrny. Póly sa obrátili a blíži sa slnečné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac