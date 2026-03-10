Nad Európou letela ohnivá guľa: Dopadla na dom, prerazila dieru do strechy

Pred niekoľkými dňami oblohu nad Európou na chvíľu rozžiaril meteorit. Ohnivá guľa napokon dopadla v Nemecku, pričom poškodila strechu domu. Našťastie, nikto sa nezranil.
Na oblohe žiarila ohnivá guľa
Ako informuje web IFL Science, v nedeľu 8. marca 2026 osvetlila oblohu strednej Európy ohnivá guľa. Bola viditeľná vo Francúzsku, v Holandsku, Belgicku, Luxembursku a v Nemecku, kde sa z veľkej časti rozpadla v atmosfére v dôsledku odporu vzduchu. Časť vesmírneho objektu sa ale napokon predsa len dostala aj na zem. Prerazila strechu rodinného domu v Nemecku. Našťastie však nikoho neporanila.
Ohnivá guľa oblohu rozžiarila o 6:55 a pristála len o niekoľko minút neskôr. Fragmenty sa rozsypali po väčšom území, pričom v meste Koblenz zasiahol jeden z nich strechu domu. Zanechal dieru veľkosti futbalovej lopty. Viac detailov odborníci zatiaľ nezverejnili.
Medzinárodnej meteorologickej organizácii (IMO) bolo nahlásených takmer 3 000 pozorovaní, fotografií a videí ohnivého telesa. Európska vesmírna agentúra (ESA) informovala, že ohnivá guľa žiarila 6 sekúnd, než sa rozpadla. Tím ESA pre planetárnu obranu odhaduje, že teleso meralo v priemere niekoľko metrov.
Raz za 10 rokov
Nebolo ani zďaleka také veľké ako bolid, ktorý v roku 2013 dopadol v ruskom Čeljabinsku. Tlaková vlna vtedy rozbila okná a nadvihla strechu skladu. Následkom dopadu bolo hospitalizovaných viac ako 1 000 ľudí.
Objekty v priemere väčšie ako 10 metrov dopadnú na Zem zhruba raz za 10 rokov. Objekty s priemerom do jedného metra sa však objavujú každých niekoľko týždňov. Riziko, že budete ovplyvnení dopadom meteoritu, je vyššie, ako si mnoho ľudí uvedomuje.
Riziko je nízke, no nie nulové
„Hoci individuálna situácia a riziko u človeka sú odlišné, v priemere je o niečo pravdepodobnejšie, že Zem zasiahne asteroid alebo kométa s priemerom väčším ako 140 metrov, ako to, že jednotlivca zasiahne blesk,“ vyjadrila sa pre IFLScience profesorka Carrie Nugent, hlavná autorka štúdie o pravdepodobnosti úmrtia v dôsledku dopadu asteroidu.
Odborníčka dodáva, že škodám sa dá zabrániť, ak majú vedci dostatok času, aby sa na dopad meteoritu pripravili. Čo sa týka úmrtí alebo poranení po dopade meteoritu, zaznamenaný bol zatiaľ len jeden prípad. Ann Hodges utŕžila nepríjemnú modrinu po tom, ako meteorit s veľkosťou grepu preletel cez strechu jej domu, odrazil sa od rádia a udrel ju.
Foto: IMO/ Philipp Z.
Nahlásiť chybu v článku