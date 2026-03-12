Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky

Foto: interez

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interez 1 na 1 bol tentoraz novinár Eugen Korda.

Prezident Peter Pellegrini sa podľa mnohých zobudil po dvoch mesiacoch z politickej hibernácie. Začal sa totiž zaujímať o domácu politiku. Najprv po boku ministra obrany Roberta Kaliňáka navrhol zaviesť do ústavy nový inštitút stavu ohrozenia, ktorý by umožnil využívať kapacity armády podľa prezidenta v období medzi mierom a vojnou.

O deň neskôr sa nečakane objavil na rokovaní vlády a po boku premiéra Roberta Fica kritizoval opozíciu za zneužívanie energetickej krízy, z problémov s ropovodom Družba vinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a vládu chválil za pragmatický prístup k rastu cien pohonných hmôt. Konkrétne riešenie ale neuviedli.

Premiér prišiel najnovšie s nápadom, že pošle list Volodymyrovi Zelenskému, a žiada, aby ho podpísala aj opozícia, a to deň po tom, čo niektorých členov opozície vyobrazil vo zvieracej kazajke. Michal Šimečka mu odkazuje, že list v žiadnom prípade nepodpíše. Naopak, líder opozície plánuje poslať list Putinovi so žiadosťou, aby prestal bombardovať ropnú infraštruktúru na Ukrajine.

Moderátorka Karolína Piliarová sa svojho hosťa, novinára Eugena Kordu, pýtala aj na vojnu v polícii, posledné zadržanie čurillovcov policajnou inšpekciou či na zrušenie zákona, ktorý počítal s tranzíciou Úradu na ochranu oznamovateľov. Korda to považuje za veľkú prehru Roberta Fica.

