EÚ a USA vydali spoločné vyhlásenie k vzájomnému obchodu a clám, potvrdil eurokomisár Maroš Šefčovič

Európska únia a Spojené štáty vydali spoločné vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec pre spravodlivý, vyvážený a vzájomne prospešný transatlantický obchod a investície.
Vo štvrtok počas stretnutia s novinármi v Bruseli to potvrdil eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, informuje spravodajca TASR. Šefčovič spresnil, že spoločné vyhlásenie nadväzuje na politickú dohodu, ktorú dosiahli predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump 27. júla.
Širší význam dohody
„Som rád, že sme to dotlačili do cieľovej rovinky a dosiahli sme spravodlivý, vyvážený a vzájomne prospešný vzťah medzi EÚ a USA,“ uviedol Šefčovič. Ocenil, že v súčasnosti tento dokument má širší dosah, lebo obchodná situácia vo svete sa celkom zmenila. Dodal, že dohoda má jasný spoločný cieľ, aby transatlantický obchod stál na pevných základoch a aby sa priemysel na oboch stranách Atlantiku mohol ďalej rozvíjať.
Aj v oficiálnej správe EK sa uvádza, že spoločné vyhlásenie stanovuje záväzok oboch strán pracovať na obnovení stability a predvídateľnosti v obchode a investíciách medzi EÚ a USA v prospech podnikov a občanov. Za prípravou spoločného vyhlásenia sú intenzívne rokovania, ktoré viedol Šefčovič so svojimi americkými partnermi, ministrom obchodu Howardom Lutnickom a obchodným zástupcom USA Jamiesonom Greerom.
Prvý krok k hlbšiemu partnerstvu
Slovenský eurokomisár dodal, že dohodnutý dokument je iba prvý krok v procese, ktorý zvýši obchodné toky a cieľom je pokryť dohodou aj ďalšie sektory. Podľa jeho slov EÚ v porovnaní s inými partnermi USA vo svetre vyrokovala lepšiu dohodu ako iné krajiny a hlavne sa podarilo dosiahnuť stabilitu a predvídateľnosť, čo oceňujú hlavne podniky, priemysel a je to širšie prehĺbenie transatlantického partnerstva a jednoty, čo je veľmi dôležité pri dnešnej geopolitickej situácii.
Šefčovič hovoril aj o detailnejších technických aspektoch colnej dohody s USA, v závere však zdôraznil, že alternatíva v podobe hroziacej obchodnej vojny by znamenala „závratné clá“, čo by poškodilo všetky podniky na oboch stranách, najviac malé a stredné podniky, a v Európe to mohlo ohroziť päť miliónov pracovných miest.
Poďakovanie a legislatívny proces
Eurokomisár sa zároveň poďakoval svojim americkým partnerom, ako aj Rade EÚ a Európskemu parlamentu a vyjadril nádej, že obe inštitúcie EÚ podporia legislatívny návrh, do ktorého podoby eurokomisia pretaví dohodnutú spoločné vyhlásenie o clách medzi EÚ a USA.
