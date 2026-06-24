Energopomoc sa bude znovu meniť, prídu iné pravidlá: Zmeny majú platiť už od júla

Ilustračná foto: Pexels/Pixabay

Roland Brožkovič
SITA
Nariadenie má presnejšie určiť deň a obdobie, ku ktorým sa bude posudzovať splnenie podmienok na poskytnutie energopomoci.

Vláda schválila novelu nariadenia k zákonu o adresnej energopomoci, ktorý na rokovanie predložila ministerka hospodárstva. Rezort zmeny odôvodňuje skúsenosťami z doterajšieho fungovania systému a potrebou pripraviť údaje a informačné procesy na ďalšie prehodnotenie nárokov.

Nové pravidlá majú nadobudnúť účinnosť 1. júla 2026. Materiál neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Ministerstvo to vysvetľuje krátkym časom na prípravu augustového prehodnocovania energopomoci. Nariadenie má presnejšie určiť deň a obdobie, ku ktorým sa bude posudzovať splnenie podmienok na poskytnutie energopomoci.

Adresná pomoc sa rozdeľuje

Pri pravidelnom posudzovaní nároku na nasledujúci rok má byť rozhodujúcim dňom 27. november predchádzajúceho roka. Pri priebežnom prehodnocovaní nároku pôjde o posledný deň mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa kontrola uskutoční.

Ak sa bude nárok prehodnocovať v druhom polroku, pri vybraných príjmoch sa má zohľadňovať obdobie od 1. apríla predchádzajúceho roka do 31. marca aktuálneho roka. Pri príjmoch viazaných na daňové priznanie zostane rozhodujúce predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Robert Fico a Ladislav Kamenický
Foto: TASR – Jakub Kotian

Adresná pomoc vo forme energopoukážok sa v roku 2026 rozdeľuje na viacero častí. V januári bola domácnostiam doručená štvrtina celkovej hodnoty poukážky a v máji ďalších päť dvanástin. V septembri sa má domácnostiam doručiť zostávajúca tretina hodnoty energopoukážky.

Ak celková hodnota poukážky nepresiahne 20 eur, má sa v septembri doručiť v celej výške. Nariadenie počíta aj s osobitnou platbou do konca roka pre vybrané energetické domácnosti, ktoré spĺňajú podmienky týkajúce sa trvalého pobytu ich členov v byte.

Novinkou má byť obmedzenie počtu bytov jedného vlastníka, do ktorých možno energopoukážku doručiť. V roku 2026 sa bude môcť pomoc týkať najviac troch bytov patriacich rovnakému vlastníkovi, ak domácnosti v týchto bytoch splnia aj ostatné zákonné podmienky.Ak vlastník vlastní viac ako tri byty, energopoukážka sa má doručiť do troch bytov s najnižším podielom na spotrebe tepla, určeným podľa pravidiel nariadenia.

O peniaze môžu domácnosti prísť

Ak o aktuálnych pravidlách energopomoci nemáte prehľad, venovali sme sa im v našom článku. Energopomoc na Slovensku nie je jednotná, ale má viacero foriem. Väčšina domácností ju vníma len nepriamo, keďže pri elektrine a plyne sa premieta do regulovaných cien, ktoré sú nižšie, než by boli bez zásahu štátu.

Táto časť pomoci je pre ľudí prakticky neviditeľná, no zároveň najrozsiahlejšia. Viditeľnou časťou systému sú práve energošeky. Tie sú určené najmä pre domácnosti, ktoré sú napojené na centralizované zásobovanie teplom, teda typicky pre obyvateľov bytových domov s teplárňou. V ich prípade totiž ceny tepla nie sú zastropované rovnakým spôsobom ako pri plyne či elektrine, a preto štát zvolil formu priamej finančnej kompenzácie.

Záber na pobočku pošty
Foto: TASR – Štefan Puškáš

Energošek prichádza ako fyzická poukážka poštou. Členovia domácnosti si ho musia prevziať a následne uplatniť, pričom peniaze sú vyplácané priamo im. Ak si poukážku neprevezmú alebo ju nevyužijú v stanovenom čase, môžu o túto formu pomoci prísť. Splatnosť energošekov je časovo obmedzená na 45 dní odo dňa uvedeného priamo na poukaze, pričom rozhodujúci je dátum vytlačený na dokumente, nie deň doručenia do schránky. Po uplynutí tejto lehoty už poukaz nie je možné preplatiť.

Ministerstvo však počíta aj s prípadmi, keď si domácnosti šek nestihnú uplatniť. „Občania však o svoju pomoc neprídu, suma im bude kumulatívne vyplatená pri najbližšom zasielaní energopoukážok,“ uviedla hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík. V praxi to znamená, že nevyčerpaná suma sa presunie a bude vyplatená spolu s ďalšou pomocou v nasledujúcom období.

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