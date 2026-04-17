Druhá vlna energopomoci mešká: Do schránky sa ani nepozerajte, v apríli peniaze vôbec neprídu

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris), Pexels

Nina Malovcová
Energošeky mali prísť už v apríli, realita je iná.

Druhá vlna pomoci s energiami mala prísť už v apríli, no domácnosti sa jej zatiaľ nedočkali. Mnohí si kontrolujú poštové schránky zbytočne, energošeky stále neprichádzajú a pomoc od štátu mešká, čo už priznali aj samotní členovia vlády.

Na situáciu upozornili televízia Markíza aj Denník N, podľa ktorých Slovenská pošta šeky stále neroznáša, keďže ministerstvo hospodárstva aktuálne spracúva nové údaje a zároveň rieši problémy z prvej vlny energopomoci.

Termín sa posúva, konkrétny dátum nie je známy

Pomoc sa má týkať druhého štvrťroka, teda mesiacov apríl, máj a jún. Pôvodne sa hovorilo o tom, že šeky začnú prichádzať už začiatkom apríla, no tento scenár sa nenaplnil. Aktuálne sa pracuje s tým, že distribúcia sa môže posunúť na máj alebo jún. Dôvodom je najmä prehodnocovanie údajov, ktoré si podľa ministerstva vyžaduje čas.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Rezort hospodárstva zároveň dôrazne odmieta tvrdenia, že by sa energopomoc rušila alebo zastavila. „Energopomoc nie je zrušená a ani zrušená nebude,“ uviedlo ministerstvo s tým, že systém je schválený pre celý rok 2026 a pokračuje bez prerušenia. Podľa rezortu sa pomoc týka približne 90 percent domácností. V prípade elektriny a plynu sa prejavuje priamo vo faktúrach, pri teple formou energošekov.

Dôvodom sú rozsiahle dáta a kontrola nárokov

Ministerstvo vysvetľuje zdržanie tým, že prebieha prehodnocovanie nárokov na pomoc. V roku 2026 sa tento proces uskutoční dvakrát, pričom prvé hodnotenie vychádza z údajov k 31. marcu. Až po tomto dátume bolo možné začať spracovávať nové informácie. Ide pritom o technicky náročný proces, ktorý zahŕňa údaje o miliónoch ľudí aj odberných miest.

„Pracuje sa s údajmi o 5,569 milióna obyvateľov, miliónmi dát zo systému katastra a zároveň s údajmi o 3,86 milióna odberných miest elektriny a plynu,“ priblížilo ministerstvo.

Pri dodávkach tepla sa navyše koordinovali údaje so 176 dodávateľmi v stovkách lokalít, čo celý proces ešte viac komplikuje.

Šeky môžu prísť až v máji

Zdržanie potvrdil aj Robert Kaliňák, ktorý počas parlamentnej hodiny otázok zastupoval premiéra Roberta Fica. „Myslím, že v máji ide ďalšia časť energošekov,“ uviedol bez bližších detailov. Ministerstvo zároveň deklarovalo, že spracovanie aktualizovaných údajov je v záverečnej fáze a hotové by malo byť najneskôr do konca apríla.

Rezort ubezpečuje, že väčšina domácností nemusí robiť žiadne kroky navyše. Ak spĺňajú podmienky, pomoc budú dostávať automaticky aj naďalej. Pri elektrine a plyne sa prejaví nižšími cenami vo faktúrach, pri teple formou energošekov. Bez potreby podávať žiadosti či navštevovať úrady. Aktualizované informácie majú byť od 1. mája dostupné aj na oficiálnych miestach a cez call centrum.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Predávala vodu z kúpeľa a nahromadila si milióny. Ako sa zo Sydney Sweeney stala „MAGA Barbie“
Predávala vodu z kúpeľa a nahromadila si milióny. Ako sa zo Sydney Sweeney stala „MAGA Barbie“
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac