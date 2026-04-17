Druhá vlna energopomoci mešká: Do schránky sa ani nepozerajte, v apríli peniaze vôbec neprídu

Druhá vlna pomoci s energiami mala prísť už v apríli, no domácnosti sa jej zatiaľ nedočkali. Mnohí si kontrolujú poštové schránky zbytočne, energošeky stále neprichádzajú a pomoc od štátu mešká, čo už priznali aj samotní členovia vlády.
Na situáciu upozornili televízia Markíza aj Denník N, podľa ktorých Slovenská pošta šeky stále neroznáša, keďže ministerstvo hospodárstva aktuálne spracúva nové údaje a zároveň rieši problémy z prvej vlny energopomoci.
Termín sa posúva, konkrétny dátum nie je známy
Pomoc sa má týkať druhého štvrťroka, teda mesiacov apríl, máj a jún. Pôvodne sa hovorilo o tom, že šeky začnú prichádzať už začiatkom apríla, no tento scenár sa nenaplnil. Aktuálne sa pracuje s tým, že distribúcia sa môže posunúť na máj alebo jún. Dôvodom je najmä prehodnocovanie údajov, ktoré si podľa ministerstva vyžaduje čas.
Rezort hospodárstva zároveň dôrazne odmieta tvrdenia, že by sa energopomoc rušila alebo zastavila. „Energopomoc nie je zrušená a ani zrušená nebude,“ uviedlo ministerstvo s tým, že systém je schválený pre celý rok 2026 a pokračuje bez prerušenia. Podľa rezortu sa pomoc týka približne 90 percent domácností. V prípade elektriny a plynu sa prejavuje priamo vo faktúrach, pri teple formou energošekov.
Dôvodom sú rozsiahle dáta a kontrola nárokov
Ministerstvo vysvetľuje zdržanie tým, že prebieha prehodnocovanie nárokov na pomoc. V roku 2026 sa tento proces uskutoční dvakrát, pričom prvé hodnotenie vychádza z údajov k 31. marcu. Až po tomto dátume bolo možné začať spracovávať nové informácie. Ide pritom o technicky náročný proces, ktorý zahŕňa údaje o miliónoch ľudí aj odberných miest.
„Pracuje sa s údajmi o 5,569 milióna obyvateľov, miliónmi dát zo systému katastra a zároveň s údajmi o 3,86 milióna odberných miest elektriny a plynu,“ priblížilo ministerstvo.
Pri dodávkach tepla sa navyše koordinovali údaje so 176 dodávateľmi v stovkách lokalít, čo celý proces ešte viac komplikuje.
Šeky môžu prísť až v máji
Zdržanie potvrdil aj Robert Kaliňák, ktorý počas parlamentnej hodiny otázok zastupoval premiéra Roberta Fica. „Myslím, že v máji ide ďalšia časť energošekov,“ uviedol bez bližších detailov. Ministerstvo zároveň deklarovalo, že spracovanie aktualizovaných údajov je v záverečnej fáze a hotové by malo byť najneskôr do konca apríla.
Rezort ubezpečuje, že väčšina domácností nemusí robiť žiadne kroky navyše. Ak spĺňajú podmienky, pomoc budú dostávať automaticky aj naďalej. Pri elektrine a plyne sa prejaví nižšími cenami vo faktúrach, pri teple formou energošekov. Bez potreby podávať žiadosti či navštevovať úrady. Aktualizované informácie majú byť od 1. mája dostupné aj na oficiálnych miestach a cez call centrum.
Nahlásiť chybu v článku