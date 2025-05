Emotívne priznanie Heleny Vondráčkovej, ktoré nikto nečakal: Vo vzťahu dlhšie trpela, rozchod ju veľmi zabolel

Legenda československej pop music si nevie vynachváliť vzťah so svojím súčasným mužom. A hoci je s ním šťastná, na minulosť nezabudla. Významnú časť jej života ju totiž sprevádzal bývalý partner, ktorému taktiež povedala „áno“, no nakoniec to skončilo tak, ako sama nečakala. Spočiatku však bola spokojná, o to viac ju zaboleli chvíle, ktoré vyústili do rozchodu. Vzťah trpel, vrátane speváčky, čo jej prirodzene utkvelo v pamäti.

Mohla si vyberať, no nakoniec jej srdce získali predovšetkým dvaja muži, s ktorými si sľúbila lásku až naveky. Helena Vondráčková sa vydala za nemeckého hudobníka Hellmuta Sickeloha a potom za českého podnikateľa Martina Michala, ktorý sa stal aj jej manažérom, ako uviedol Šarm.

Veľká láska s nešťastným koncom

Dnes je v spokojnom manželskom zväzku s Martinom, no predchádzali tomu momenty trápenia a nepríjemností, ktoré zažila s Hellmutom. Písal sa rok 1977, keď bola speváčka na festivale v poľských Sopotoch, aby zaspievala pieseň Malovaný džbánku, za ktorú nakoniec získala cenu Grand Prix. Všimla si skupinu Kreis s pekným basgitaristom. „Bol taký iniciatívny, že keď som dostala cenu, prišiel mi poblahoželať. Bolo to veľmi milé. V hoteli som ho však videla s nejakou blondínkou, takže sme sa len pozdravili,“ zalovila v pamäti Helena Vondráčková.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa CHARLIE PHOTO OFFICIAL (@charlie_photo_official)

Speváčka potom zavítala do televízie vo východnom Berlíne, kde taktiež vystupovala kapela Kreis. Opäť sa stretli a mali si čo povedať, keďže vedela po nemecky a basgitaristu zase učil po česky manažér Karel Vágner. Tak sa začal príbeh jednej lásky, ktorá však nemala šťastný koniec.

„Začala sa jedna veľká láska, ktorá sa, bohužiaľ, po pätnástich rokoch skončila rozchodom. No napriek tomu na to rada spomínam. On potom prišiel do Prahy, žili sme v Česku, malo to dlhé pokračovanie. Deti sme nemali, aj keď sme chceli. Nevyšlo to nejako,“ spomína Helena, ktorej počas chvíľ, keď bola sama, prišiel do života ďalší muž. Podľa jej slov sa doňho zamilovala až po uši. „Bola to láska ako trám a to mi vydržalo až doteraz,“ poznamenala.

Trhliny vo vzťahu