Embryo bolo zmrazené od roku 1994: Tento chlapček prekonal rekord, na svet prišiel o vyše 30 rokov neskôr

Údajne prekonalo rekord a stalo sa „najstarším“ dieťaťom na svete, pričom predchádzajúcimi držiteľmi tohto titulu boli dvojčatá narodené v roku 2022 z embryí, ktoré boli zmrazené ešte v roku 1992.

Ako informuje portál MIT Technology Review, na svet prišiel americký chlapček narodený z embrya, ktoré bolo uskladnené viac než 30 rokov. Dostal meno Thaddeus Daniel Pierce a jeho „adoptívnymi“ rodičmi sú Lindsey a Tim Pierceovci, ktorí žijú v americkom štáte Ohio.

