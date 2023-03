Elon Musk sa vysmial zamestnancovi Twitteru, ktorý trpí svalovou dystrofiou po tom, ako ho nechal vyhodiť

Elon Musk odkúpením Twitteru a následnými krokmi už neraz rozpútal vlnu doslova bizarných výmen názorov. Toto portfólio si obohatil aj v týchto dňoch, kedy priamo cez Twitter prepustil zdravotne postihnutého zamestnanca, z ktorého si navyše neskôr ešte aj uťahoval. O udalosti informuje portál Unilad.

Jeden zo zamestnancov, Haraldur Thorleifsson trpiaci zdravotným postihnutím, sa približne 9 dní nevedel dostať do svojho firemného počítača. Okrem neho mal byť prístup zamietnutý aj ďalším približne 200 zamestnancom, tak sa Haraldur obrátil na personálne oddelenie spoločnosti. Vedúci HR mu, bohužiaľ, nevedel dať jasnú odpoveď a Thorleifsson potom kontaktoval priamo Elona Muska. Odpovede sa však nedočkal ani od neho a situáciu sa tak rozhodol riešiť cez Twitter.

Dear @elonmusk 👋

9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.

However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You’ve not answered my emails.

Maybe if enough people retweet you’ll answer me here?

— Halli (@iamharaldur) March 6, 2023