Elon Musk prepísal dejiny: Majetok najbohatšieho človeka prekročil ďalší míľnik, môže za to SpaceX

Elon Musk, šéf známych spoločností Tesla a SpaceX a aktuálne najbohatší človek planéty, prekročil ďalší finančný míľnik. Stal sa prvým človekom v histórii, ktorého majetok presiahol hranicu 600 miliárd amerických dolárov (približne 510 miliárd eur).
Dopomohlo mu k tomu to, že jeho firma SpaceX sa chystá na verejnú ponuku akcií, pričom aktuálne ocenenie firmy sa pohybuje na úrovni 800 miliárd dolárov (približne 680 miliárd eur). Musk už v októbri tohto roka prekonal hranicu 500 miliárd a teraz svoj náskok ešte výrazne zvýšil. Informoval o tom portál Forbes.
Bohatší ako niektoré štáty
Musk vlastní približne 42 percent SpaceX, čo samo osebe predstavuje obrovský podiel na jeho celkovom majetku. Odhaduje sa, že samotná SpaceX mu pridala približne 168 miliárd dolárov (približne 143 miliárd eur). Celkové bohatstvo Elona Muska, ktoré nadobudol svojimi projektmi v oblasti vesmíru, umelej inteligencie a automobilov, dnes prevyšuje hrubý domáci produkt viacerých krajín sveta. Tento rekordný úspech z neho robí najbohatšieho jednotlivca modernej histórie.
