Elon Musk plánuje postaviť vlastné mesto: Nájom bude za rozprávkovú cenu, hovorí sa aj o špeciálnych pravidlách

Najbohatší človek na planéte si môže vďaka honosnému majetku dovoliť pravdepodobne všetko. To platí aj o vybudovaní vlastného mesta, v ktorom budú platiť viaceré jeho pravidlá. Ak sa to zráta, tak to presne sedí na Elona Muska a cieľ vybudovať mestečko, do ktorého sa budú hrnúť najmä zamestnanci jeho spoločností.

Podľa Bloombergu je Elon Musk od konca februára opäť najbohatším človekom na planéte. Kontroverzný majiteľ Twitteru a rady ďalších spoločností v posledných rokoch predstavil niekoľko svojských nápadov, no niečo podobné tu ešte nebolo – Musk plánuje postaviť vlastné mestečko, píše Unilad.

Rodák z Juhoafrickej republiky sa nedávno stal majiteľom pozemku o rozlohe 14 kilometrov štvorcových, kde je v súčasnosti primárne len pastvina a polia, no čoskoro by sa povrch tohto územia mohol výrazne zmeniť. Musk tam totiž vybuduje svoje mestečko, v ktorom budú žiť primárne zamestnanci jeho firiem. Lokalitu približne 50 kilometrov od Austinu v štáte Texas si vybral rovno z dvoch dôvodov.

Musk využije dobré lákadlo

Po prvé, blízko hraníc pozemku majú pobočky Muskove spoločnosti SpaceX aj The Boring Company, ktorá sa zaoberá staviteľstvom, výstavbou infraštruktúry a budovaním tunelov. Aspoň je teda známe, aká firma pravdepodobne vyhrá niekoľko zákaziek v pripravovanom mestskom projekte.

Ďalším dôvodom, viac osobným, je fakt, že Musk je podľa vlastných slov „chorý“ z Kalifornie, jej zákonov, daní a regulácií, ktoré sa mu nepáčia. Aj keď Texas nemusí byť v rámci Spojených štátov tá najlákavejšia lokalita, Musk použije pomerne funkčné lákadlá na to, aby tam napriek tomu pritiahol ľudí.

Plánuje prenajať novopostavené domy za omnoho nižšiu cenu, ako je ich trhová hodnota. Razom sa tak z tejto predstavy stáva lákavá ponuka. Podľa jednej z reklám o projekte bude dom s dvomi až tromi spálňami v meste stáť Muskových zamestnancov len 755 eur, zatiaľ čo iné porovnateľné domy v tejto oblasti sa prenajímajú za najmenej 2 000 eur.

Názov sa ešte dorieši

Myslí sa aj na vybavenie mesta. Muskove dielo bude obsahovať aj to, čo každé iné bežné mesto vrátane škôl, inštitúcií a podobne. Dá sa očakávať, že na tomto území budú platiť nejaké Muskove vlastné pravidlá, no tie zas nebudú môcť byť výrazne odlišné od platných texaských zákonov. Názov mesta zatiaľ nie je oficiálne potvrdený, no pracuje sa s alternatívami Elon-ville a Snailbrook, čo je názov maskota z firmy Boring.