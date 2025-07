Elita svetovej tanečnej scény aj tento rok na festivale The Legits Blast: O titul zabojujú aj vlaňajší olympijskí medailisti

Hlavným lákadlom je opäť súťaž Outbreak Europe, v ktorej chcú uchádzači o víťazstvo ukázať vycibrené technické prvky a kreatívne pohyby. Súťaž spozná tento rok svojich víťazov v desiatich kategóriách.

Projekt Outbreak Europe je už šestnásty rok dôvodom na návštevu mesta pod Urpínom, do ktorého cestujú stovky tanečníkov, aby si porovnali svoje zručnosti v štýle breaking. ,,Teší nás, že aj tento rok máme prihlásený rekordný počet súťažiacich v jednotlivých kategóriách. Najväčší počet prihlásených máme zatiaľ z Francúzska, Brazílie, no príjemným prekvapením je aj Taiwan, ktorý v počte prihlásených tanečníkov drží druhé miesto. Festival je vďaka tomuto medzinárodnému aspektu oveľa pestrejší a inšpiratívnejší. Každý rok sa nám darí zvyšovať počet zapojených krajín, z ktorých za nami tanečníci cestujú. Nie je to pre nás len dôkazom kvality podujatia, no hlavne odmenou za celoročné úsilie, ktoré vyvíja celý organizačný tím,” hovorí organizátor Martin Gilian.

Tento rok sa súťaží v deviatich kategóriách. ,,Štandardne ponechávame v súťaži kategórie 1vs1 Bboy, 1vs1 Bgirl, 1vs1 Kid, 2vs2, ale pridávame tiež novinku 5vs5 Out for Fame, ktorej verejné semifinále sa uskutoční už vo štvrtok 24. júla priamo na Námestí SNP pred očami okoloidúcich divákov,“ informuje Gilian. Finále tejto ako aj ostatných kategórií sa uskutoční v sobotu 26. júla v Ministry of Fun, kde vo večerných hodinách spoznáme mená tých, ktorí si domov odnesú cennú trofej a prestížny titul. Desiatku kategórií uzatvárajú Cypher Cat, Power Move, Toprock, Footwork a tiež 7 to Drink, ktoré budú vyhodnotené už vo štvrtok na Námestí SNP.

O víťazstvá v jednotlivých kategóriách každoročne stúpa záujem, o čom hovoria nielen počty prihlásených, ale aj účasť medzinárodne uznávanej tanečnej elity. ,,Tento rok tu budeme mať účastníkov aj medailistov vlaňajších LOH v Paríži, bronzového B-Boy Victora a olympijského šampióna Phila Wizarda z Kanady. V ženských súbojoch nám predvedie to najlepšie zo svojich pohybov napríklad strieborná medailistka B-Girl Nicka z Litvy, ktorá prvýkrát vyhrala Outbreak Europe ako štrnásťročná. Práve na týchto tanečníkoch vidíme progres a z ich prvotriednych výkonov sa môžeme učiť,“ dodáva Martin Gilian. V ostatných tanečných súbojoch sa predvedú aj top tanečníci Red Bull BC One All Stars.

Sobotný finálový večer zavŕši koncert, na ktorom tento rok premiérovo medzi inými vystúpia aj RudeBoys Radio. Obľúbeným konceptom je aj tímová súťaž krajín Rep Your Country, ktorá spozná svojho víťaza v nedeľu, 27. júla, na parkovisku Europa SC v podvečerných hodinách.

Program festivalu nájdete na thelegitsblast.com.

Lístky na festival je možné zakúpiť na tomto odkaze.

Takto vyzeral The Legits Blast 2024:

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu. Partnermi podujatia sú aj Medzinárodný vyšehradský fond, Banskobystrický samosprávny kraj, Slovenský zväz tanečných športov, Mesto Banská Bystrica a OOCR Stredné Slovensko. Komerčnými partnermi sú Europa SC, Kia Banská Bystrica, Hedin Automotive, StVPS a STEFE.

Festival sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, Jána Noska.

Za podporu ďakujeme tiež organizácii Spolu sme Bystrica, mestským poslancom Matúšovi Molitorisovi, Vladimírovi Ivanovi a ďalším.