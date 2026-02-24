Dvom škôlkarkám nedali v jedálni stravu: Ostali sa smutne pozerať na ostatné deti, rodičia dlžili 11 eur

V materskej škole v obci Žehňa pri Prešove zostali dve dievčatá z rómskej komunity bez jedla. Kuchárky im nevydali desiatu ani obed, dôvodom mal byť nedoplatok na stravnom vo výške 11,2 eura.
Na prípad, ktorý sa dotkne každého rodiča, upozornila TV Markíza. Riaditeľku škôlky podľa informácií televízie kontaktovali učiteľky ešte dopoludnia. Do práce mala nastúpiť až popoludní, no kolegyne jej oznámili, že dvom žiačkam nebolo vydané jedlo.
Keď televízny štáb prišiel do zariadenia, dievčatá sedeli v jedálni spolu s ostatnými deťmi. Kým ich spolužiaci obedovali, ony sa na nich len pozerali.
Nové nariadenie starostu
Vedúca školskej jedálne sa k prípadu odmietla vyjadriť. Riaditeľke však uviedla, že postupovala podľa nového nariadenia starostu obce. To stanovuje, že rodičia musia mať stravné uhradené najneskôr do 22. dňa v mesiaci. Ak tak neurobia, dieťa nedostane školské stravovanie. Učiteľky pritom deti ráno prijali bez obmedzení, o nedoplatku vraj nemali informáciu.
Dlžná suma pri oboch predškoláčkach predstavovala spolu 11,2 eura. Riaditeľka následne kontaktovala rodičov, ktorí si po deti prišli a nedoplatok okamžite zaplatili.
