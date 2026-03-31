Dvojaké ceny palív vyvolali konflikt: Fico hovorí o poškodzovaní Slovenska, Brusel žiada zmenu

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok kritizoval Európsku komisiu (EK) za uprednostňovanie Ukrajiny pred členským štátom EÚ. Slovensku Komisia poslala oficiálny list, v ktorom žiada, aby vláda zrušila uplatňovanie dvojakých cien motorových palív pre domácich obyvateľov a pre cudzincov.
Podľa premiéra je list, v ktorom si Komisia vyhradila právo využiť všetky dostupné prostriedky na zvrátenie tohto rozhodnutia, politicky nehorázny. „Tento list je politicky nehorázny. Je to dvojitý meter. Je to jasné preferovanie záujmov Ukrajiny pred záujmami členského štátu Európskej únie. Je to poškodzovanie ekonomických záujmov Slovenska a Maďarska, ale aj celej strednej Európy, pretože keby ropovod Družba fungoval, tieto problémy tu nemáme,“ povedal Fico.
Dvojaké ceny majú byť dočasné
Dodal, že napadnuté nariadenie vlády má obmedzenú dobu trvania jeden mesiac a dvojaké ceny sú z dôvodu využívania štátnych ropných rezerv rafinériou Slovnaft. Premiér pripomenul, že prerušenie dodávok ropy na Slovensko cez ropovod Družba trvá už dva mesiace a zatiaľ nie je potvrdený skutočný rozsah poškodenia ropovodu.
Kritizoval predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú, že nedokáže prinútiť prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, aby umožnil expertom EÚ poškodenie skontrolovať. „To vás naozaj už nikto neberie vážne, že nie ste schopní vybaviť ani inšpekčný tím troch alebo štyroch ľudí, ktorí sa pôjdu pozrieť na ten ropovod? Alebo to robíte úmyselne po dohode s prezidentom Zelenským? A poviem presvedčenie, že ste dohodnutá s prezidentom Zelenským na tomto postupe,“ dodal Fico.
Obavy z politického ovplyvňovania
EK sa tak podľa neho môže usilovať o ovplyvňovanie politického boja na Slovensku. „Ak sa spolieha Komisia na to, že sa vytvorí na Slovensku ekonomická a sociálna situácia, ktorá má poškodiť túto vládu pred nasledujúcimi voľbami v roku 2027, tak sa budeme celkom prirodzene brániť v takejto predstave a urobíme všetko pre to, aby to tak nebolo,“ dodal.
Premiér zároveň kritizoval, že v delegácii EÚ, ktorá na Ukrajine čaká na povolenie navštíviť miesto poškodenia ropovodu, nie sú zástupcovia Slovenska ani Maďarska, ktorých sa situácia najviac dotýka. Dodal, že nebude súhlasiť s urýchleným vstupom Ukrajiny do EÚ. Náš východný sused bude podľa neho musieť splniť všetky kritériá na vstup tak, ako ostatné krajiny.
Saková obhajuje opatrenie
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) uviedla, že Slovensko bude obhajovať zavedenie dvojakých cien palív v rokovaniach s Európskou komisiou, najmä z dôvodu využitia ropy vo vlastníctve štátu pre toto opatrenie. Rafinéria Slovnaft do pondelka spotrebovala približne 105 000 ton ropy z pôvodných približne 250 000 ton uvoľnených zo štátnych hmotných rezerv po vyhlásení stavu ropnej núdze 18. marca.
Zároveň informovala, že Slovnaft si spoločne so spoločnosťou MOL zabezpečil náhradné dodávky ropy z viacerých krajín vrátane Líbye, Saudskej Arábie či Nórska. Celkovo ide o približne dva milióny ton, z ktorých viac ako polovica ostáva na Slovensku. Rafinéria by mala požičané zásoby štátu postupne vrátiť v prvej polovici apríla.
Kritika zo strany opozície
Opozičné Hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko odmietli vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), podľa ktorých Európska komisia uprednostňuje Ukrajinu pred členským štátom EÚ a žiada Slovensko, aby prestalo uplatňovať dvojaké ceny motorových palív. Podľa opozičných poslancov by mal premiér v prvom rade zdaniť nadmerné zisky rafinérie Slovnaft a peniaze využiť na pomoc ľuďom, ktorých ropná kríza zasiahla najviac.
„Robert Fico by mal prestať konšpirovať a viesť mediálnu vojnu s našimi najbližšími partnermi. Ani jeho ufňukané tlačovky nezmenia nič na fakte, že dvojaké ceny nafty na pumpách sú v rozpore s európskym právom. Žaloba od Európskej komisie je logickým dôsledkom a rozumie tomu aj malé dieťa,“ uviedol poslanec za PS Štefan Kišš.
Predseda poslaneckého klubu Slovensko – Za ľudí Michal Šipoš tvrdí, že vláda zanedbala kľúčové opatrenia. „Fico mal od začiatku riešiť diverzifikáciu ropy, aby sme dnes nemuseli sledovať, či nám cez ropovod Družba niečo príde alebo nie,“ povedal.
Dodal, že premiér nemá problém kričať na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú ani sa vyhovárať na prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. „Ale zabudol na svojich kamarátov, ‚vďaka‘ ktorým nastala vážna situácia a problémy s ropou,“ vyhlásil. Premiér by podľa neho mal komunikovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
