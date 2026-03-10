Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni

Preniesli sme sa v čase do elegantnej éry kúpeľnej slávy.

Slnečnú nedeľu sme sa rozhodli využiť naplno a vyraziť na krátky výlet do prírody. Vybrali sme sa na turisticky menej frekventované miesto. Úplne sme si ho zamilovali a určite sme tu neboli naposledy. 

Nie všetky prírodné poklady sú na dosah hlavnej cesty či turistickej mapy. Niekedy treba odbočiť do úzkej uličky v malej nenápadnej dedinke, aby ste sa ocitli na mieste, ktoré vám absolútne učaruje. Objavili sme lokalitu, kde sa čas spomaľuje akosi sám od seba a rozhodli sme sa, že vám prezradíme, kde ju nájdete.

Na severe Slovenska sa nachádza obrovské množstvo nádherných oblastí, ktoré sú medzi turistami veľmi obľúbené. Nájdete tu rozľahlé doliny, majestátne hory a niekoľko vodných nádrží. No medzi týmito lákadlami existujú aj také miesta, o ktorých vie len hŕstka domácich. A práve tie majú najväčšie čaro.

Objavili sme skrytý klenot

Približne 14 kilometrov od centra Ružomberka sme objavili ďalší skrytý klenot, ktorý pravdepodobne poznajú len miestni. Našli sme ho pred pár týždňami úplnou náhodou.

Jedného dňa sme sa s naším štvornohým „parťákom“ vybrali na prechádzku a povedali si, že tentoraz nepôjdeme po overenej trase, ale necháme sa viesť tým, kam nás „nohy zavedú“. Až sme sa napokon ocitli neďaleko Ľubochne. Spontánne sme odbočili z hlavnej cesty s tým, že možno natrafíme na nejakú peknú lúku. Namiesto nej sme však objavili park.

V tom čase už padalo prítmie, takže sme ho nestihli vidieť v celej jeho kráse. Zaujal nás však natoľko, že sme sa sem rozhodli vrátiť. A tak sme sa do parku vybrali opäť, v prvú marcovú nedeľu okolo obeda, tentoraz však za krásneho slnečného počasia.

Je to skvelá zastávka pre všetkých, ktorí napríklad čakajú v kolóne smerom na Ružomberok a potrebujú si na chvíľu vydýchnuť. Stačí zísť z hlavnej cesty, pár minút sa prejsť, rozhýbať si svaly a nasať čerstvý vzduch. Namiesto nervózneho sledovania brzdových svetiel tak získate krátky, no príjemný reset.

Veľký park Ľubochňa, ktorý sa zvykne nazývať aj Kúpeľný park, nájdete na pravom brehu riečky Ľubochnianka v centre obce Ľubochňa. Park je súčasťou Ľubochnianskej doliny a zároveň je pamiatkovo chránený.

Ľubochňa je pomerne známa obec na Dolnom Liptove, „preslávil“ ju Národný endokrinologický a diabetologický ústav, ktorý sa tu nachádza, no v minulosti tu boli známe klimatické kúpele, v ktorých sa liečili dýchacie choroby, choroby súvisiace s krvným obehom či nervovým systémom. Založil ich gróf András Bethlen, známy aj ako zakladateľ Tatranskej Lomnice, s ktorou má Ľubochňa podobnú architektúru.

Nájdete ho jednoducho a zaparkujete zadarmo

