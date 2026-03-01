Jednu z najobľúbenejších destinácií na tento rok máme len na skok. Očarí vás

Viedeň, Rakúsko, foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Má bohatú históriu, kultúru a množstvo pamiatok.

Hľadáte skvelé mesto na jarný výlet, ktoré nie je ďaleko, no ponúka svetovú úroveň? Máme pre vás tip. Kúsok od slovenskej hranice sa nachádza metropola, ktorá je vďaka rýchlej dostupnosti ideálna na predĺžený víkend, ale aj jednodňový výlet. 

Rakúska metropola, známa svojou bohatou históriou, kultúrou, eleganciou a modernosťou, si opäť vydobyla miesto medzi top európskymi destináciami. V prestížnom rebríčku, ktorý zostavil Tripadvisor, sa Viedeň umiestnila na 11. mieste medzi najobľúbenejšími destináciami na rok 2026. Nie je sa čo čudovať, pretože toto mesto, ktoré sa nachádza približne len jednu hodinu cesty autom od slovenskej hranice, má obrovské čaro.

Skutočne má čo ponúknuť

Viedeň je dokonalým príkladom mesta, ktoré si zachovalo svoj historický charakter a zároveň drží krok s modernou dobou. Turistov víta majestátna architektúra – od zámku Schönbrunn a cisárskeho Hofburgu až po ikonickú Katedrálu sv. Štefana. No nevynechajte ani prechádzku po Ringstrasse.

Čo robí Viedeň ešte výnimočnejšou, je jej schopnosť spomaliť čas. V mestských parkoch ako Stadtpark alebo Volksgarten môžete relaxovať, zatiaľ čo mestské kaviarne vás zlákajú na ikonickú Sacherovu tortu.

Na prvom mieste v rebríčku sa však umiestnil ostrov, ktorý je prezývaný ako Havaj Európy – Madeira. O tomto očarujúcom ostrove s nádhernou prírodou sme sa nedávno rozprávali so Slovákom, ktorý tu so svojou rodinou žije už tri roky. Madeiru si plne zamilovali.
Madeira, Portugalsko, foto: Unsplash

Najobľúbenejšie destinácie na rok 2026 podľa Tripadvisora

  1. Portugalský ostrov Madeira
  2. Tbilisi, hlavné mesto Gruzínska
  3. Chicago, USA
  4. Quy Nhon, Vietnam
  5. Puerto Escondido, Mexiko
  6. Miláno, Taliansko
  7. Glasgow, Škótsko
  8. Abú Zabí, hlavné mesto Spojených arabských emirátov
  9. Recife, Brazília
  10. San Carlos de Bariloche, Argentína
  11. Viedeň, hlavné mesto Rakúska
  12. Španielsky ostrov Menorca
  13. Taghazout, Maroko
  14. Bordeaux, Francúzsko
  15. Cali, Kolumbia
  16. Japonský ostrov Okinawa
  17. Bentota, Srí Lanka
  18. Halifax, hlavné mesto Nového Škótska
  19. Dominikánska republika
  20. Big Sky, USA
  21. Girona, Španielsko
  22. Trondheim, Nórsko
  23. Cookove ostrovy
  24. Belfast, hlavné mesto Severného Írska
  25. Livingstone, Zambia
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Podľa expertov sa najlacnejší deň na cestovanie zmenil. Odhalili, ako ušetríte čo najviac peňazí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac