Jednu z najobľúbenejších destinácií na tento rok máme len na skok. Očarí vás

Hľadáte skvelé mesto na jarný výlet, ktoré nie je ďaleko, no ponúka svetovú úroveň? Máme pre vás tip. Kúsok od slovenskej hranice sa nachádza metropola, ktorá je vďaka rýchlej dostupnosti ideálna na predĺžený víkend, ale aj jednodňový výlet.
Rakúska metropola, známa svojou bohatou históriou, kultúrou, eleganciou a modernosťou, si opäť vydobyla miesto medzi top európskymi destináciami. V prestížnom rebríčku, ktorý zostavil Tripadvisor, sa Viedeň umiestnila na 11. mieste medzi najobľúbenejšími destináciami na rok 2026. Nie je sa čo čudovať, pretože toto mesto, ktoré sa nachádza približne len jednu hodinu cesty autom od slovenskej hranice, má obrovské čaro.
Skutočne má čo ponúknuť
Viedeň je dokonalým príkladom mesta, ktoré si zachovalo svoj historický charakter a zároveň drží krok s modernou dobou. Turistov víta majestátna architektúra – od zámku Schönbrunn a cisárskeho Hofburgu až po ikonickú Katedrálu sv. Štefana. No nevynechajte ani prechádzku po Ringstrasse.
Čo robí Viedeň ešte výnimočnejšou, je jej schopnosť spomaliť čas. V mestských parkoch ako Stadtpark alebo Volksgarten môžete relaxovať, zatiaľ čo mestské kaviarne vás zlákajú na ikonickú Sacherovu tortu.
Najobľúbenejšie destinácie na rok 2026 podľa Tripadvisora
- Portugalský ostrov Madeira
- Tbilisi, hlavné mesto Gruzínska
- Chicago, USA
- Quy Nhon, Vietnam
- Puerto Escondido, Mexiko
- Miláno, Taliansko
- Glasgow, Škótsko
- Abú Zabí, hlavné mesto Spojených arabských emirátov
- Recife, Brazília
- San Carlos de Bariloche, Argentína
- Viedeň, hlavné mesto Rakúska
- Španielsky ostrov Menorca
- Taghazout, Maroko
- Bordeaux, Francúzsko
- Cali, Kolumbia
- Japonský ostrov Okinawa
- Bentota, Srí Lanka
- Halifax, hlavné mesto Nového Škótska
- Dominikánska republika
- Big Sky, USA
- Girona, Španielsko
- Trondheim, Nórsko
- Cookove ostrovy
- Belfast, hlavné mesto Severného Írska
- Livingstone, Zambia
