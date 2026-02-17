Dunaj pritvrdzuje a diváci zúria: Po krutej poprave Magdy odhalili vzorec, podľa ktorého postavy zomierajú

Začína sa zdať, že s každou pribúdajúcou sériou sa Dunaj, k vašim službám stáva viac krvavým a menej rodinným seriálom. Namiesto oddychu diváci zažívajú napätie a konštantný strach o svoje obľúbené postavy. V dnešnej epizóde sa opäť nečakane museli s jednou z nich rozlúčiť a zanechalo to v nich nielen zmiešané pocity, ale tiež teórie a otázky.
V predošlej epizóde Šarlota konečne dostala potvrdenie, že Barborka je jej dcéra a bola rovno postavená pred hotovú vec, že sa bude musieť opäť stať jej mamou. Pre divákov však bol väčší šok to, že zistili identitu Reného, ktorý nie je očarujúci Francúz, ako si mylne myslí Lena, ale esesák. 7. epizóda však bola ešte dramatickejšia a okrem iného so sebou priniesla aj nečakanú smrť.
Koniec obľúbenej postavy
Utorková epizóda zanechala množstvo divákov v slzách. Magda, ktorá bola cennou členkou odboja, doplatila na svoj risk. Po tom, ako sa u istého odbojárskeho špióna našla Magdou vyhotovená fotografia mapky, už nebolo cesty späť a esesáci boli pripravení konať. Nerozhodli sa jej pritom v tichosti zbaviť, ale spravili z nej príklad, keď si zavolali celé oddelenie zmiešaného tovaru a pred očami všetkých Krüger vytiahol zbraň a Magdu zabil jednou guľkou.
„Prvýkrát som zažila smrť postavy uprostred roztočeného seriálu. Tvorcovia sa tak rozhodli a ja som to mohla jedine akceptovať. Ťažko som to prijímala, ale už som sa s tým zmierila. Všetko má svoj začiatok, aj svoj koniec. Keď sa lúčiš s nejakou postavou, je to ako keby sa lúčiš so svojim blízkym. Nakrúcanie poslednej scény bolo náročné. Keď mi Janko Slezák priložil zbraň k hlave, bolo to veľmi nepríjemné. Nasnímať môj výraz si vyžiadalo asi 8 záberov a po každom sme sa vrúcne objali,“ vyjadrila sa k smrti svojej postavy Monika Szabó pre Markízu.
Zbohom jej postave pritom dal aj Filip Šebesta, ktorý stvárňoval jej milovaného. Povedal: „Magdina a Lacková seriálová linka sa nečakane preťala. Tešil som sa, že sa náš príbeh, ktorý dodával nádej, bude rozvíjať, ale žiaľ taká bola doba. Je veľmi smutné, že Monika z Dunaja odchádza. Pracovalo sa mi s ňou úplne úžasne, je to skvelý človek, nielen osobnostne, aj profesionálne. Mohol som sa o ňu vždy oprieť. Bude mi veľmi chýbať, lebo ona bola vždy tá, ktorá prinášala úsmev a dobrú energiu na pľac.“
Dá sa predvídať, kto zomrie?
Zdá sa pritom, že Magdina smrť naštartovala polemizovanie divákov a tí prišli s teóriou, respektíve so vzorcom, ako predvídať, ktorá postava zomrie ako ďalšia. „To sa dalo čakať, že keď sa „Magda“ objavila v Sľube ako predavačka, bude v Dunaji zabitá. Už je to tak „okaté“ od Evity, že sa dá podľa toho predpovedať, kto v Dunaji zomrie. Samozrejme sa to týka iba kladných postáv. „Tónko“ hrá aj tu na „obe strany“ lebo hrá aj v Dunaji aj v Sľube. A samozrejme „Doktorko Igorko“ hrá tiež v oboch seriáloch, v Sľube má aspoň rolu milého „doktorka“. V Dunaji má tiež rolu záporáka,“ vysvetlila diváčka v komentári.
Mnohým pritom prišla Magdina rýchla smrť príliš urýchlená. Bolo totiž jasné, že bola špiónkou odboja a tak by dávalo zmysel, ak by ju esesáci najprv vypočúvali a zistili od nej informácie predtým, ako by ju popravili. Toho sa však už diváci nedočkajú.
Nahlásiť chybu v článku