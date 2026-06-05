Druckerov rezort podáva trestné oznámenie na opozíciu: Tá sa bráni a tiež žaluje ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR podáva trestné oznámenie na poslancov opozičného Progresívneho Slovenska (PS) pre ohováranie a krivé obvinenie. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník ministerstva Róbert Zsembera.
Reaguje tak na štvrtkové (4. 6.) vyjadrenia PS v súvislosti s vedeckým projektom X-Rock a s pridelením eurofondov, hnutie avizovalo aj podanie trestného oznámenia. Rezort školstva hovorí o polopravdách, zavádzaní a klamstvách.
„Chcem oznámiť, že podávame na poslancov Progresívneho Slovenska trestné oznámenie, a to pre podozrenie z trestného činu ohovárania a rovnako aj z krivého obvinenia. Hovorím to veľmi jasne,“ skonštatoval Zsembera, dôrazne odmetajúc zastrašovanie výskumníkov, univerzít či akademickej obce trestnými oznámeniami.
Projekt skončil dobre
Zopakoval, že o úspechu projektu Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), a to baníckej fakulty, rozhodli vopred stanovené prísne kritériá i odborné hodnotenie. Projekt skončil na deviatom mieste z 83 zapojených projektov, pričom dostal hodnotenie 14,5 z 15 možných bodov od dvoch nezávislých hodnotiteľov.
Obaja hodnotitelia, slovenský aj český, projekt odporučili. Akýkoľvek zásah do výberu hodnotiteľov či prideľovania dotácií ministerstvo odmietlo. Rovnako tak odmietlo spochybňovanie zapojených partnerov do projektu. Podľa rezortu školstva majú osvedčenie na vykonávanie výskumu a hodnotili ich iní hodnotitelia oproti tým, korí hodnotili samotný projekt.
Podľa ministerstva nešlo o účelovú dotáciu, ale o súťažné financovanie, a uchádzať sa o financie mohla aj TUKE, ktorú považuje za jednu zo špičkových inštitúcií technického vzdelávania aj v európskom priestore. Žiadosť pritom podáva rektor, financie dostane univerzita, nie jeden človek a nakladanie s finančnými prostriedkami bude prísne kontrolované. Priestor pre špekulantov rezort školstva v danej výzve financovanej z Programu Slovensko nevidel.
„Som presvedčený, že význam tohto projektu bude najlepším dôkazom jeho významu a prínosu pre slovenskú vedu a pre slovenské hospodárstvo, ako aj energetickú bezpečnosť,“ zdôraznil Zsembera. Dementoval tiež tvrdenia o zvýhodňovaní TUKE voči predchádzajúcemu obdobiu či iným inštitúciám.
Projekt je podľa TUKE rozbehnutý od roku 2025, dĺžka trvania jednotlivých aktivít by mala byť do decembra 2029. Súčasťou sú aj štvrťročné správy, ktoré dostávajú orgány dozorujúce projekt. Koncom roka bola tiež vypracovaná výročná monitorovacia správa.
Trestné oznámenie podáva ja PS
Opozičné hnutie PS včera informovalo, že podá trestné oznámenie v súvislosti s projektom X-rock. Hnutie zároveň žiada okamžité zastavenie projektu, odpovede od ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) a vyšetrenie tohto prípadu kompetentnými orgánmi.
X-rock je vedecký projekt, ktorému pridelilo ministerstvo školstva eurofondy na oblasť výskumu a vedy. Ide o bezpečné ukladanie rádioaktívneho odpadu v podzemných úložiskách. Za realizáciu projektu je zodpovedný prodekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológie Technickej univerzity v Košiciach Samer Khouri.
Ten je podľa poslankyne PS Tiny Gažovičovej známy aj tým, že bol jedným zo sponzorov strany Hlas-SD a kampane prezidenta SR Petra Pellegriniho. Khouri je tiež poradcom štátneho tajomníka rezortu školstva Róberta Zsemberu.
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